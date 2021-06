La collezione effetto pietra marmorea Artemis di Ceramiche Keope

Pubblicità

Raffinatezza, eleganza e dettagli preziosi sono solo alcune delle peculiarità della collezione Artemis firmata Ceramiche Keope che ora si arricchisce della declinazione K2 per outdoor nei colori Beige e Silver.

La serie incarna il fascino dei materiali riscoperti ispirati a pietre e marmi mediterranei: un’impronta accogliente che incontra il design contemporaneo adattandosi ai contesti architettonici più eterogenei, sia all’interno, sia all’esterno. Con le sue ricche note cromatiche Artemis riproduce fedelmente la compattezza della pietra calcarea e si contraddistingue per la classe e l’intensità dei 5 colori ton-sur-ton: Silver, Beige, White, Anthracite e Grey.

Simbolo dell’eccellenza delle collezioni per esterni, le soluzioni in gres porcellanato dallo spessore di 20mm introducono una nuova prospettiva progettuale garantendo continuità tra interni ed esterni. In questi spazi l’orizzonte si allarga e il confine tra indoor e outdoor si dissolve. Le collezioni per esterni con spessore 2 cm – insieme alle numerose soluzioni con spessore 1 cm – sono perfettamente abbinabili alle proposte per interni di Keope. A completamento della linea l’Azienda propone pezzi speciali per la massima definizione.

Nata dalla costante e attenta ricerca progettuale che da sempre l’Azienda porta avanti per sviluppare soluzioni uniche e dalle più elevate performance tecniche, Artemis è una collezione estremamente versatile, ideale per realizzare progetti d’arredo new classic sia residenziali sia commerciali. Giochi di formato e venature dal forte impatto emotivo trasformano il materiale ceramico in un vero e proprio elemento di arredo.

La qualità e la bellezza ottenuti sono il frutto di investimenti in tecnologia e di un fortissimo impegno volto a sviluppare prodotti ad alto contenuto estetico che soddisfano le esigenze di architetti e progettisti.