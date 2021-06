Trattamento capelli a 5 oli essenziali by L’Occitane

Pubblicità

L’Occitane ha scelto di essere “coltivatore di cambiamento”. Nel modo in cui selezionano e coltivano gli ingredienti, ma anche attraverso gli impegni, per restituire alla natura un po’ di quello che ci dà ogni giorno. E perché non si debba più scendere a compromessi tra efficienza e sensorialità, la Maison ha creato una gamma di prodotti eccezionali per la cura dei capelli: i nuovi Shampoo solidi con 5 oli essenziali. Credendo fortemente nel potere della natura e nella sua capacità di rispondere alle esigenze di bellezza, si rivolgono ad essa per ogni soluzione cosmetica. Grazie a decenni di esperienza botanica, L’Occitane ha creato diversi anni fa i prodotti per la cura dei capelli a base di 5 oli essenziali con provata efficacia. Ogni prodotto contiene questo cocktail di 5 oli essenziali e 2 principi attivi vegetali, tutti senza silicone. Per una gamma che rispetta i capelli e il pianeta. Ognuno ha la sua fragranza e le sue proprietà. Estratto da foglie, semi, fiori, radici o corteccia sono stati usati per secoli per scopi medicinali. Fin dagli anni ‘70, hanno studiato la scienza di questi straordinari oli naturali e rivelato i loro poteri per creare prodotti che non sono solo meravigliosamente aromatici, ma anche incredibilmente efficaci.

Sono super schiumosi, hanno un profumo incredibile e si può portarli ovunque grazie alle loro dimensioni ultra compatte. Sono tutti naturalmente privi di silicone e solfati, poiché sono stati creati per migliorare i capelli e allo stesso tempo rispettare l’ambiente. E non è tutto. Il loro imballaggio è senza plastica, fatto di carta riciclata al 100%, e il 98% dei suoi ingredienti è facilmente biodegradabile.

it.loccitane.com