La nuova e polimaterica linea di Talenti

Design ed eleganza, dialogando armoniosamente negli intrecci delle corde, disegnano nuovi scenari per l’outdoor, estendendo ancora di più gli orizzonti dell’arredamento per gli spazi esterni. La collezione Coral, firmata dal designer italiano Marco Acerbis per il brand Talenti, è dichiaratamente ispirata alla modularità e allo stile senza tempo del design Made in Italy.

L’iconica azienda umbra propone una scelta di prodotti dominati dall’alluminio, dalla corda, ma anche da sapienti contrasti tra la solidità delle strutture e la delicatezza dei singoli elementi. I divani modulari, i pouf e le poltrone lounge di Coral, insieme ai tavolini da caffè e ai lettini e ai tavoli della collezione, sono in grado di portare un’eleganza inimitabile nei contesti esterni, arricchendoli con le linee sobrie ed essenziali delle migliori produzioni italiane di design. La modularità di Coral rende possibili innumerevoli combinazioni d’arredo, stimolando la creatività dei consumatori finali e accrescendo il comfort complessivo di ogni singola creazione.

Tra gli elementi più interessanti e ricercati della collezione, figura certamente il divano modulare Coral. Con le sue geometrie minimaliste e lineari, rese ancora più preziose dalla struttura in alluminio e da cuscini decorativi, questo divano è accattivante e seducente, adatto ad ogni gusto. La stessa eleganza senza tempo si ritrova nel Coral Pouf, caratterizzato da una cuscinatura sfoderabile e resistente alle intemperie, una caratteristica comune a tutta la collezione, ma anche nella Coral Poltrona Lounge, sintesi suprema di modularità ed eleganza, dominata dal contrasto tra la struttura sottile e l’abbondanza volutamente esibita dell’imbottito. La corda, in questo caso, è presente nell’impugnatura della seduta, alla quale dona un tocco d’artigianalità ricco di significato.

Il gioco dei contrasti caratterizza anche il tavolo da pranzo, l’alleato perfetto per i propri momenti di convivialità negli spazi dell’outdoor. Il pianale in grès porcellanato, dialogando con le zampe in alluminio, trasformano questo tavolo in un vero e proprio gioiello di design per l’outdoor, capace di donare nuovo valore ad ogni spazio. La collezione Coral comprende anche poltrone e tavoli da bar, tavoli da caffè, side table e lettini, oltre a pouf ottoman e poltrone da pranzo. Per ogni elemento della nuova linea di Talenti, il minimo comun denominatore è sempre lo stesso: l’amore per la bellezza impareggiabile del Made in Italy, del design e del miglior arredamento per Outdoor.

