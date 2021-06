La collezione Primavera/Estate 2021 di Etici

Pubblicità

Non ci si stanca mai di indossare il tailleur gessato di Etici, nato per illuminare ogni giornata. Con righe blu notte su fondo avorio, è composto da giacca sfoderata monopetto chiusa da un bottone e dotata di revers discreti e da pantaloni ampi, allacciati sul fianco, con comode tasche.

La gessatura è realizzata con una cucitura in rilievo, intessuta qua e là di paillettes ton sur ton. Sono piccole e rare, ma capaci di regalare all’outfit una luce speciale, sia che brillino di giorno con T-shirt e mocassini, sia che illuminino la sera con top e décolletées.

Giacca e pantaloni sono perfetti anche da soli, sopra un paio di semplici jeans o sotto golfini gemelli. Grazie al know how di Etici, che da oltre 25 anni affonda le sue radici nel distretto produttivo di Carpi votato all’eccellenza, ogni capo è curato in ogni dettaglio, realizzato in tessuti naturali, versatile e facilmente abbinabile con ciò che piace di più, quello che fa sentire più a proprio agio. Non a caso anche questa collezione Primavera/Estate 2021 di Etici è fortemente inclusiva grazie a uno studio meticoloso delle modellistiche, al fine di poter soddisfare le esigenze di silhouette diverse. E la voglia, di ogni personalità, di brillare per classe e stile.

1 di 3

www.etici.eu