Revitalizing Supreme+ Optimizing Power Treatment Lotion di Estée Lauder

La bellezza naturale si rivela con una pelle più compatta, levigata e radiosa. Le potenti formule multi-azione di Revitalizing Supreme+ di Estée Lauder sono disponibili in diverse texture che contengono l’esclusivo estratto di Moringa che aiuta a “sbloccare” il potenziale della pelle per contrastare i molteplici segni dell’invecchiamento. L’estratto di cellule staminali di fico d’India e l’acido ialuronico aiutano a nutrire e rafforzare la barriera idrolipidica. La pelle risulta rassodata, con un miglioramento di densità ed elasticità. Le linee appaiono attenuate. La pelle è più luminosa, nutrita in profondità e meravigliosamente rivitalizzata.

La novità all’interno di quest’anno è rappresentata da Revitalizing Supreme+ Optimizing Power Treatment Lotion, una lozione setosa, confortevole e leggera, straordinariamente nutriente dall’alto potere trattante, lascia la pelle idratata, nutrita, morbida e piacevole al tatto. Con Acido Ialuronico concentrato e un esclusivo Estratto di Moringa, questa formula multi-azione rivitalizza e reintegra, aiuta a minimizzare l’aspetto dei pori e a rafforzare la barriera idrolipidica. Svolge infine un’azione antiossidante. Riempie e distende le linee sottili e aride, lasciando la pelle morbida ed elastica, con un aspetto sano e luminoso. Disponibile nel flacone da 200 ml.

Modo d’uso: il primo passo dopo la detersione, tamponare la pelle pulita usando i polpastrelli o un batuffolo di cotone, mattina e sera.

Tutte le formule sono adatte per tutti i tipi di pelle (eccetto la Revitalizing Supreme Light+ che è adatta a pelli normali o miste). Dermatologicamente testate. Non acnegeniche.

