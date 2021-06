La Dimora Maurn, le storiche ApartSuites nell’essenza delle Dolomiti

Pubblicità

Su uno sperone di roccia si erge maestoso il Castello di San Michele, uno dei più antichi dell’Alto Adige le cui origini risalgono all’XI secolo. Intorno, boschi e cime dolomitiche disegnano il paesaggio di questo angolo di territorio dove la storia si fonde con la natura per un viaggio fuori dal tempo e dalle solite rotte turistiche. Siete arrivati a Palù, frazione di San Lorenzo di Sebato (BZ), tra la Val Pusteria e la Val Badia. Qui, dove incantevoli sentieri di montagna aspettano solo di essere attraversati, c’è Maurn, una dimora storica esclusiva, una residenza riservata le cui radici affondano al 990 per giungere al 1935, quando è divenuta di proprietà della famiglia Peintner che oggi, con la capacità di custodire lo scorrere delle epoche, l’ha resa una casa d’artista. Elementi moderni si uniscono al fascino dei tempi passati nelle otto ApartSuites, tutte diverse ed indipendenti, ognuna ispirata a grandi personaggi storici come Copernico, Shakespeare, Cristoforo Colombo. Coniugano riservatezza e confort d’autore tra affreschi e dipinti autentici, le pannellature di legno delle pareti, i pavimenti di legno originali, vasche da bagno in acciaio bianco, cucine attrezzate, l’atmosfera romantica, gli ampi spazi: ogni suite è grande dai 35 ai 220 mqe c’è la possibilità di combinare le unità abitative in modo da creare lussuosi appartamenti della superficie di un piano.

Nel giardino brilla la piscina all’aperto, per rilassarsi con lo sguardo tra le vette e prendere il sole, dopo aver esplorato l’universo dolomitico. Alla reception gli ospiti trovano sempre i consigli più adatti alle loro predilezioni. Per gli sportivi e gli amanti della natura, i percorsi tra Plan de Corones e la Val Badia, i sentieri del Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies, la meraviglia delle Tre Cime di Lavaredo e del Lago di Braies, le arrampicate per ogni difficoltà. Per gli appassionati di due ruote, ci sono oltre 110 km di piste ciclabili che attraversano tutta la Val Pusteria, con la possibilità di portare la bici in funivia per percorsi ad alta quota e in treno per spostarsi tra tante località tra le montagne Patrimonio dell’Umanità UNESCO o divertirsi sui downhill trails di Plan de Corones. Con mezz’ora di bici da Maurn si raggiunge lo spettacolo delle Cascate di Campo Tures, mentre a Perca si svela il capolavoro architettonico della natura delle Piramidi di Terra. Maurn organizza anche il servizio di noleggio delle mountain bike o le e-bike ed ha ampi spazi per il parcheggio.

I buongustai sono invitati a provare i sapori tipici locali, come i formaggi di Capriz, il vicino caseificio con enoteca, il GenussBunker, il bunker dei formaggi e il mercato dei sapori Pur Südtirol con bistrò, oppure il ristorante Gourmet AlpiNN di Norbert Niederkofler ad alta quota. A poca distanza, per un pranzo e una cena speciali, i ristoranti stellati St. Hubertus e Schöneck. Gli amanti del golf possono esercitarsi sui campi del Golfclub Val Pusteria a 9 buche, del Golfclub Alta Badia a 9 buche, del Golfclub Lienz a 36 buche o del Golfclub San Vigilio di Siusi a 18 buche.

E al rientro c’è tutto il relax del centro benessere ricavato nelle storiche mura con sauna finlandese, bagno turco, vasca per immersione ed area relax, la zona fitness con attrezzature Life Fitness e su richiesta si possono fare massaggi e trattamenti speciali.

Da Maurn si organizzano eventi speciali, ma anche romantiche cene di coppia in suite. Inoltre, si può accedere alla cucina storica-moderna, il Kitchenclub per degustare vini e prelibatezze regionali, oppure all’Honesty bar brindando con cocktail e freschi drink. La colazione è a base di prodotti locali e genuini: miele di montagna, mele dei vicini frutteti, yogurt e burro fresco lavorati nelle malghe, uova a km zero. Per l’estate 2021, il prezzo per suite per 2 persone è a partire da 380 euro a notte, inclusa la colazione, l’ingresso nell’area Spa, nella zona fitness e nella piscina in giardino.