MisuraEmme: Tao Day, estetica e funzionalità al centro della zona living

La vocazione innovativa, segnata da uno stile grafico pulito e lineare, composto di dettagli essenziali, è il filo conduttore che contraddistingue ogni ambiente firmato MisuraEmme.

Eleganti e rigorose isole nella zona giorno soddisfano ogni esigenza funzionale ed estetica della vita quotidiana, sfuggono alle regole dell’interior design formale e danno vita a una costellazione di arredi dall’anima raffinata capace di ridefinire il linguaggio del vivere contemporaneo.

Fulcro di ogni ambiente domestico, la zona living riflette il gusto di chi abita la casa, conferendole personalità e carattere. Tao Day, disegnato da Mauro Lipparini, è un sistema che si distingue per la sua flessibilità. Funzionale per la zona giorno, è tra i bestseller della collezione MisuraEmme Day: contenitori sospesi rivestiti di pelle scamosciata con cuciture a vista, piano in marmo e mensole inalluminio anodizzato conilluminazione integrata a LED Sapphire.

Tao Day esprime lo spirito della geometria minimalista e può essere assemblato come un puzzle, con diverse unità freestanding che assumono ogni volta un aspetto nuovo, oltre a poter essere integrato con il sistema di contenitori Maggie, composto da teche e vani a giorno o legno.

Il pensile integrato offre molteplici possibilità compositive: elemento protagonista del living moderno, dall’appeal trasversale, sa interpretare le esperienze del microcosmo quotidiano creando una firma stilistica coerente, dalle linee pure. Combinazioni sofisticate e funzionali che offrono uno spettro infinito di soluzioni.

Frutto di un attento monitoraggio degli stili di vita contemporanei, e grazie alla collaborazione con architetti e designer di fama internazionale, MisuraEmme persegue un approccio progettuale orientato allo sviluppo e produzione di classici senza età. Prodotti che sono il frutto della cultura imprenditoriale e manifatturiera della filiera lariana dell’arredo, eccellente nel creare soluzioni funzionali e glamour, valorizzate dall’utilizzo di materiali diversi e da un’elevata capacità di personalizzazione.