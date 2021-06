P-SAICO diventa bicolor: Mosaico+ presenta P-SAICO Mélange

Pubblicità

I colori amano stare in coppia ultimamente. Dal classico black & white al giallo e grigio Pantone 2021, fino a più morbidi accostamenti tono su tono, il bicolore è una tendenza nel design. Una tendenza che Mosaico+ interpreta con P-SAICO Mélange, la collezione disegnata da Marialaura Rossiello per Studio Irvine.

Disegnata nel 2019, oggi P-SAICO si arricchisce di quattro palette bicolore che offrono una originale rilettura dello storico terrazzo veneziano, alternando decisi contrasti cromatici ad abbinamenti più armonici.

Un mix di colori che viene percepito in modo estremamente diverso anche in base alla tonalità dello stucco impiegato. Per superfici all’insegna della massima personalizzazione.

La casualità regolare di P-Saico

La collezione P-SAICO di Mosaico+ introduce il concetto di casualità nel mondo del mosaico. Le tessere rettangolari vengono infatti disposte in modo casuale, con una fuga variabile dai 2mm ai 6mm. Ogni tessera ha, inoltre, una superficie irregolare, creando così un effetto materico tridimensionale.

La casualità di P-Saico è, però, solo apparente perchè ridotte a frammenti di 1×3 cm le tessere vengono fornite pre-assemblate su rete (300×320 mm) e i moduli si abbinano con un incastro perfetto dando continuità visiva alla superficie.