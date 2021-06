Collezione Nautica Loves The Ocean

Pubblicità

Nautica, brand conosciuto per aver trasferito la bellezza del mare nello stile di tutti i giorni, presenta una nuova linea di segnatempo. Due orologi ideati nell’ambito del progetto “Nautica Loves the Ocean” propongono un design innovativo e uno stile prettamente nautico, con l’obiettivo di fare la differenza nella lotta all’inquinamento marino, contribuendo concretamente nella salvaguardia degli oceani. Il punto di forza della collezione è rappresentato dal cinturino di tessuto riciclato di Kvadrat, l’azienda danese leader nell’innovazione del design. Studiato per ridurre al minimo l’impatto ambientale nella produzione e nel consumo di risorse naturali i cinturini sono realizzati in Revive 1, un tessuto intrecciato di alta qualità creato utilizzando comuni bottiglie di plastica. Le tonalità, blu oppure azzurro, sono ispirate alle trame, ai colori e ai materiali dei porti e delle barche da pesca.

Gli orologi, hanno una cassa in acciaio inossidabile del diametro di 44 mm con lunetta dalla forma ottagonale che riporta l’indicazione dei punti cardinali. Sul quadrante, blu oppure nero, compaiono ad indicare le ore le inconfondibili bandiere nautiche, caratteristiche dello stile del brand. A metà tra le ore 3 e le 4, la finestrella della data dalla forma convessa che si interseca con un elemento d’acciaio fissato da due viti. A ore 12, il logo.

Gli orologi sono custoditi in una confezione esclusiva di carta riciclata, dedicata a “Nautica Loves the Ocean”. Sul packaging un QR code reindirizza ad una pagina web, sul sito Nautica, dedicata al progetto.

www.orologi-nautica.it