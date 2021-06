La funzionalità e il design di Brid by Phoebe

Pubblicità

Il gruppo Colorobbia – azienda sinonimo di qualità indiscussa dal 1921– presenta Phoebe, il nuovo marchio che rappresenta l’anima più avanguardista del portfolio Colorobbia specializzato in progetti di alta innovazione tecnologica.

Tra le novità presentate dal debutto del marchio, BRID è l’innovativo depuratore d’aria dal design contemporaneo e minimalista che grazie alla tecnologia Phoebe – derivante da oltre dieci anni di ricerca – abbatte i virus e batteri anziché trattenerli, migliorando la qualità di vita del consumatore. I purificatori d’aria tradizionali sono infatti dotati di filtri “fisici” come Hepa o carboni attivi che bloccano gli inquinanti accumulandoli sul filtro. Quest’ultimo, dopo un certo periodo di tempo, deve quindi essere rimpiazzato, con il rischio di provocare un pericoloso rilascio di questi inquinanti accumulati.

BRID è un prodotto totalmente Made in Italy che si avvale dell’expertise e know-how del Gruppo Colorobbia presente sul mercato da 100 anni, e si distingue grazie alla sua particolare tecnologia basata sulla fotocatalisi – attivata da luce LED – che invece di bloccare le particelle le “attacca” chimicamente rompendone i legami e degradandole. Il filtro non deve essere quindi cambiato periodicamente, ma ha una durata di dieci anni perché realizzato in ceramica, e questo rappresenta un ulteriore step nella sostenibilità e visione green dell’Azienda e un impegno verso i consumatori, sempre più attenti alle problematiche ambientali. Un prodotto esclusivo che oltre a migliorare la qualità della vita, ben si adatta a qualsiasi zona dell’abitazione, dal living, alla zona giorno fino alla camera da letto.

Il design ricercato dalla forma cilindrica unita ai materiali di alta qualità, rendono Brid un complemento d’arredo perfetto. Una linea essenziale dai colori neutri, nella nuance del grigio oppure del bianco abbinato al legno, capace di entrare in sinergia con gli spazi abitativi e purificare i nostri ambienti senza rinunciare all’estetica.

Una luce soffusa e discreta mette in risalto il design organico. Oltre ad essere piacevole alla vista, Brid è altamente funzionale e facile da utilizzare grazie ai suoi comandi intuitivi, per cui basta un semplice tocco per avviarlo.

Un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità che offre la massima qualità in termini di performance.

1 di 5

www.colorobbia.com