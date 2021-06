NOOR-Tips per una pelle rinnovata

Pubblicità

Come far rifiorire la pelle in tre semplici step con i prodotti NOOR: Detergere e pulire in profondità la pelle con Plenaire 3in1 Tripler Exfoliating Clay. Si tratta di un prodotto multitasking con una formula 100% naturale e vegana base di particelle di semi di Ribes Nero che permettono una delicata esfoliazione; Argilla Francese ricca di minerali per aiutare a rimuovere tutte le impurità e affinare i pori; Ossido di Zinco per regolare la produzione di sebo e attenuare le discromie cutanee. Una texture morbida e cremosa, che a contatto con l’acqua, si trasforma in una ricca mousse detergente. Note di Rosa, Gelsomino e Pesca Nettarina donano a Tripler un’inebriante fragranza.

Esfoliare e illuminare il viso con OSKIA Renaissance Mask, una maschera viso nutriente, illuminante ed esfoliante ad azione enzimatica adatta a tutti i tipi di pelle. Rimuove le cellule morte favorendo il turnover e la rigenerazione cellulare, aumenta la luminosità cutanea e lascia la pelle morbida e levigata. Un vero e proprio peeling in un ricco balsamo infuso di attivi naturali: MSM, Frutto della Passione, estratti d’Uva, acidi della frutta estratti da Limone e Pompelmo, enzimi estratti dalla Papaia, Prebiotici, Ribosio e Bardana. Di colore rosa intenso, una volta applicata e massaggiata sul viso la maschera diventa bianca, segnale di “attivazione” del prodotto. Un profumo fresco e aromatico che combina rosa, frutto della passione e camomilla. Donare alla pelle un bagliore dorato naturale con Pestle & Mortar Glow Drops Serum. Si tratta di un siero concentrato che svolge un’azione abbronzante. La texture leggera è di facile assorbimento, mentre la sua formula a base di acido ialuronico, contribuisce a ridurre linee sottili, rughe e i segni dell’invecchiamento cutaneo. Inoltre, Glow Drops Serum permette alla pelle di assumere gradualmente un colorito sano e luminoso senza esporsi ai raggi (nocivi) del sole o di “indossare” make-up. Basta miscelare qualche goccia (da una a otto: più prodotto si utilizza, più il colorito sarà intenso) con la crema trattamento abituale la sera, per svegliarsi con un colorito wow. Adatto a tutti i tipi di pelle e a tutti i toni di pelle. Privo di alcol, oli essenziali e fragranze.

1 di 3

www.noorbeautyshop.com