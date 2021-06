Il pluripremiato Gardena Hotel & Spa di Ortisei

Pubblicità

Un altro riconoscimento importante per il Gardena Hotel & Spa. Secondo TripAdvisor, il più grande sito di viaggi al mondo, il 5 stelle di Ortisei è tra i 25 migliori hotel del pianeta ed è l’unico hotel italiano ad essersi piazzato nella top 10 dei Traveller’s Choice Hotel Awards 2021, gli speciali premi assegnati sulla base di milioni di recensioni degli utenti del celebre portale. La struttura è infatti all’ottavo posto nella classifica mondiale. L’hotel della famiglia Bernardi, che nel 2003 è stato il primo a Ortisei a fregiarsi delle 5 stelle e che dal 2004 è parte dell’esclusiva associazione internazionale dei Relais & Châteaux, si trova anche al primo posto nella graduatoria nazionale.

Un premio che rende merito all’eccellenza e agli standard di accoglienza che il Gardena riserva alla propria clientela internazionale e che va ad aggiungersi ad altri importanti e recenti riconoscimenti: l’Award for Excellence 2020 nella categoria Best Dining Experience e il Luxury Spa Award 2020 nella categoria Best Spa Facilities ai Condé Nast Johansens Awards dello scorso anno, che hanno premiato i due fiori all’occhiello dell’hotel, l’eccezionale offerta gastronomica (il ristorante gourmet Anna Stuben, tempio dello chef Reimund Brunner, vanta 1 stella Michelin), e la magnifica spa con tutti i suoi servizi wellness (piscina, saune e bagni di vapore aromatico, Ladies only spa, vasca di acqua fredda per immersione, idromassaggio all‘aperto, sale relax con lettini a infrarossi e floating beds, sale fitness, beauty farm con signature treatments e programmi ayurvedici).

