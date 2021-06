Le soluzioni versatili di Kobe, Newform Ufficio 

Pubblicità

Pur nell’era della digitalizzazione, la carta stampata, soprattutto negli uffici, continua ad avere un ruolo fondamentale. Volumi, libri, riviste e fascicoli di documenti restano infatti ‘strumenti’ a volte imprescindibili, meritevoli di uno spazio ad essi dedicato. Ottimizzare la loro archiviazione con soluzioni non solo funzionali, ma anche esteticamente accattivanti, aiuta a creare un ambiente armonico ed ordinato, con conseguenze positive sulla concentrazione e la produttività di chi lo vive quotidianamente.

Con Kobe, Newform Ufficio propone soluzioni versatili, adattabili a contesti differenti. Dalle più tradizionali librerie fino agli archivi, passando per originali moduli dorsali, l’ultima collezione dell’azienda si presta infatti ad incontrare moltissime esigenze ed altrettanti stili.

Ideali negli uffici, i sistemi contenitivi con ante sono personalizzabili sia nelle dimensioni sia nelle finiture. I moduli possono essere accostati tra loro per comporre armadi, archivi, o mobili ora più alti ora più bassi, sempre capienti e dal design essenziale. L’ampia gamma di finiture consente di scegliere sia tra vari colori, sia tra materiali quali legno, melaminici, o vetro, per una straordinaria esperienza di customizzazione. Ancora, per aumentare la funzionalità e la fruibilità delle scrivanie, i sistemi dorsali diventano emblema di un nuovo modo di vivere lo spazio: non solo quello orizzontale del piano del tavolo, ma anche quello tridimensionale che lo circonda. Che si tratti di postazioni con top affogati o con gambe coniche, i mobili dorsali supportano le scrivanie diventando ulteriori piani d’appoggio ma soprattutto comodi contenitori. Al loro interno lo spazio potrà essere organizzato con mensole, ripiani a giorno, cassetti, ante battenti o scorrevoli, così da avere facile accesso, direttamente dalla scrivania, a documenti e ad accessori sempre utili a portata di mano.

Perfette anche negli ambienti domestici, le librerie sono proposte in numerose versioni. A partire dai modelli che prevedono configurazioni personalizzabili e componibili – come quelle con mensole, vani a giorno e vani con anta – fino ad arrivare alle boiserie, che donano un tocco di colore alle pareti con le loro pannellature in legno e i sottili ripiani in metallo. Inoltre, Kobe prevede anche una bookcase completamente costumizzabile, basata su un sistema di mensole e fianchi da progettare a seconda delle proprie necessità, e infine la libreria con telaio Fill: montanti portanti in metallo, disponibili in varie altezze e dimensioni, supportano mensole personalizzabili per materiale, colore e lunghezza, così da creare un sistema di ripiani cucito sulle proprie esigenze di spazio e di stile.

