Una microfibra sostenibile per i nuovi costumi di Tezenis

Continua l’impegno sulla sostenibilità di Tezenis con il progetto “be the change” anche per la collezione mare realizzata in microfibra riciclata nei colori nero e verde acqua. Il filato è ottenuto attraverso la ri-lavorazione di bottigliette in plastica correttamente smaltite, e da cui vengono estratti i frammenti di PET riconvertiti in microfibra. Ogni anno si producono circa 300 milioni di tonnellate di plastica, di cui 8 milioni confluiscono nell’oceano, danneggiando gravemente l’ambiente.

Proprio per questo Tezenis ripartire dal riuso e riciclo di un materiale altrimenti pericolosamente destinato all’usa e getta. Per celebrare la sostenibile leggerezza della nuova microfibra riciclata, Tezenis ha realizzato una campagna dal mood light e spensierato. Nella splendida cornice di Los Angeles, tutta sole e palme, tre giovani ragazze si divertono sui pattini, sfrecciando lievi sui boulevard della City of Angels e indossando i costumi della collezione. Ci sono gli interi con dettagli cut-out, i bikini a triangolo o la fascia chic, interpretati dalle roller girls baciate dal sole della West Coast. Perfetti per essere indossati in spiaggia, o con gli shorts per pattinare leggere sul lungomare, o ancora per essere indossati sotto gli slip dress per un aperitivo in riva al mare. L’estate non è mai stata così cool e sostenibile.

