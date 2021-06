Estate rigenerante al Bad Moos–Dolomites Spa Resort

Pubblicità

Recuperare il benessere psicofisico è la parola d’ordine dell’estate 2021. Ed è anche l’obiettivo del Bad Moos – Dolomites Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, che ha creato dei percorsi ad hoc per il benessere individuale e di coppia. La vacanza in Val Fiscalina diventa così un’opportunità preziosa per rigenerare corpo e mente, immergendosi nella natura incontaminata e nella Spa Termesana.

Un’esperienza in tre tappe per raggiungere l’equilibrio e la pace interiore, perché il vero viaggio è quello che comincia dentro di noi. Questa è l’essenza del Percorso Benessere “Qui e ora” organizzato dal Bad Moos – Dolomites Spa Resort.

Il primo step consiste nel camminare e immergersi nel bosco. Alternando il cammino a momenti di riposo e di contatto diretto con la natura, ci si abbandona ai suoni del bosco, si contemplano i colori e le forme, si percepiscono le sensazioni che l’ambiente trasmette. Un viaggio fatto di ascolto, percezione, consapevolezza che aiuta a guardarsi dentro e a cambiare la visione delle cose. La seconda tappa consiste in un esercizio fisico e di concentrazione: mettere in equilibrio i sassi, uno sopra l’altro. Se a una prima vista tutti i sassi sembrano uguali, tenendoli tra le mani si apprezzano le mille sfumature diverse, forme e superfici al tatto. Trovare l’equilibrio perfetto, tra i sassi come dentro di sé e con l’ambiente circostante, dà la sensazione che tutto sia possibile. Infine, per concludere il percorso è necessario fermarsi al calore della sauna. Il maestro di sauna Charly inizia il rituale: il corpo si rilassa, le emozioni fluiscono liberamente e lo spirito si distende al ritmo della danza. Ripercorrendo con la propria mente ogni istante vissuto durante la giornata, si comprende l’importanza di guardare le cose da una nuova prospettiva e a vivere il presente in armonia. L’esperienza, pensata per un gruppo minimo di 6 persone, dura complessivamente 5 ore.

Sentirsi bene con se stessi, raggiungere l’equilibrio del corpo e l’armonia interiore è fondamentale. Il secondo passo consiste nell’espandere questa sensazione di pace alla coppia. Per questo il Bad Moos – Dolomites Spa Resort propone l’evento “Solo per due”, qualcosa di veramente speciale da vivere col partner.

Un vero e proprio percorso che inizia nella piscina riscaldata esterna, circondati dallo splendore del paesaggio naturale. Successivamente, accompagnati da una musica rilassante, ci si sposta nella BioSauna per un primo delicato massaggio, immersi nel piacevole tepore. Nella suggestiva Relax Grotta Sulfurea, sul letto ad acqua, verrà eseguito un massaggio più profondo su tutto il corpo con olio di mandorle e rose. Infine, la coppia potrà rilassarsi nella Panoramic Sauna St. Valentin e nella Sala relax Old Stube, con prelibati stuzzichini e un calice di vino. Un rifugio seducente, riservato alla coppia, un luogo autentico, fuori dall’ordinario, curato e pieno di attenzioni per un piacere puro.

L’evento dura 5 ore, dalle 11 alle 16.

Armonia ed equilibrio sono gli obiettivi del metodo Termesana del Bad Moos – Dolomites Spa Resort. Sono diversi gli strumenti che permettono di vivere una “vacanza balance”, tra questi: acqua solfata, erbe alpine, movimento, equilibrio e alimentazione. Durante il soggiorno vengono proposte ogni giorno attività che sviluppano uno o l’altro aspetto, per rispondere alle diverse esigenze degli ospiti. Il risultato è una vacanza di completo benessere, un percorso di rigenerazione fisico e mentale che coinvolge tutta la persona, permette di ritrovare l’armonia e assicura energia psicofisica per affrontare la vita di tutti i giorni.

Chi è alla ricerca di un programma benessere completo, che racchiuda tutti gli elementi del metodo Termesana, può affidarsi a “Soul & Balance”, che richiede un soggiorno minimo di 4 notti. Il pacchetto comprende: 6 ore di attività fisica Private Coaching, 2 trattamenti nella grotta sulfurea, 1 trattamento Bad Moos Body & Mind, 1 rituale drenante, 1 trattamento viso Thalasso. E ancora attività quotidiane di yoga e meditazione, vasto programma quotidiano di attività di fitness di gruppo nella natura e indoor, accesso alla Spa Termesana. All’inizio una consulenza estetica con indicazioni del percorso, mentre a conclusione del percorso colloquio finale con il team estetico con prescrizione del programma di mantenimento da portare a casa.

