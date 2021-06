Guess lancia la nuova fragranza femminile Bella Vita

Pubblicità

GUESS Bella Vita celebra l’allure nella personalità della donna GUESS. Questa fragranza floreale fruttata si apre con note giocose e vibranti di limone italiano, succoso cassis e succulenti amarene. Il lato sensuale della donna GUESS si esprime attraverso un vellutato cuore floreale bianco composto da gelsomino, tuberosa e orchidea vaniglia. Una calda miscela di legni ambrati, fava tonka, praline e muschi crea una scia dolce e indimenticabile.

“Questa fragranza è per la donna che senza timore prende la vita nelle proprie mani per creare la sua storia unica”, afferma il team di profumieri Drom, Christine Hassan e Valerie Garnuch-Mentzel. “Abbiamo creato GUESS Bella Vita come tributo a tutte le donne là fuori che amano se stesse e credono nel potere della loro femminilità.”

Il design del packaging GUESS Bella Vita trae ispirazione dalla moda senza tempo che è patrimonio del brand. Il flacone e la confezione esterna presentano al centro l’iconico medaglione peonia di GUESS. Il vetro trasparente rivela il colore caldo e ricco della fragranza, mentre il tappo dorato e opulento aggiunge un dettaglio prezioso. Disponibile nelle versioni 30, 50 e 100 ml.

