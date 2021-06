Pubblicità

Volto della campagna CHANEL COCO BEACH 2021, fotografata da Oliver Hadlee Pearch, la cantante Angèle incarna giovinezza, vitalità e gioia. Dedicata alla spiaggia, questa linea presenta motivi floreali di camelie intrecciati con la doppia C della Maison su bluse, pantaloncini, pantaloncini da ciclista e costumi da bagno. Anche gli accessori – cappello da pescatore, telo mare e tavola da wakesurf – presentano questi motivi. Una linea dall’energia decisamente sportiva, che unisce femminile e maschile, e dove la raffinatezza è la parola d’ordine, come dimostrano le giacche e le bluse in popeline di cotone, mussola o spugna indossate su costumi da bagno impreziositi da un fiocco.

Questa collezione celebra anche la libertà di movimento tanto cara a Gabrielle Chanel: “Il comfort è sempre stato importante per me perché sono molto attiva”, afferma Angèle. “Trovo difficile indossare cose che limitano i miei movimenti. E a volte va a scapito dello stile, perché non sempre ciò che è comodo è il più bello. Ma in Chanel c’è sempre stato questo desiderio di unire le due cose”. Una visione condivisa oggi da Virginie Viard.“È una donna che ammiro molto per il suo lavoro, la sua storia, il suo percorso professionale, la sua umiltà e la sua passione. È attenta al mondo, all’epoca e alla sua evoluzione. Ascolta anche le donne, e quello che hanno da dire, e le mette al centro del suo lavoro”, confida Angèle.

La collezione CHANEL COCO BEACH 2021 sarà presente nella boutique stagionale di Saint-Tropez e nella boutique effimera sull’isola di Jeju in Corea del Sud, prima di essere disponibile a metà giugno in una selezione di boutique CHANEL in tutto il mondo.

#CHANELCocoBeach