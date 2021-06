Profumo di luna a San Lorenzo Dorsino

Pubblicità

BrentAnima è il titolo generale delle esperienze olistiche in programma, per l’estate 2021, nella cornice del borgo di San Lorenzo Dorsino, tra i borghi più belli d’Italia, ai piedi delle Dolomiti di Brenta.

Undici terapisti olistici si prendono cura del benessere delle persone, per stimolare l’energia vitale, l’equilibrio di corpo, mente e anima, rafforzare il sistema immunitario e far ritrovare l’armonia.

Ad aprire ufficialmente l’estate, l’evento PROFUMO DI LUNA, in programma il 25 e 26 giugno, in occasione del Solstizio d’estate. Due giorni a contatto con la natura e la sua forza rigeneratrice, per aprire pienamente i sensi e sviluppare un grande ascolto di se stessi. Nel solstizio d’estate, il giorno più lungo dell’anno, il sole è al suo massimo splendore e la luce è al suo culmine. Nella notte magica, in cui il solstizio incontra la luna piena, nel mondo antico si celebravano i matrimoni e si raccoglievano le erbe, cariche di potere. Durante questa celebrazione si potrà attingere alla ricchezza universale che ci circonda per portarla nella nostra vita con danze, canti, esercizi del corpo e coscienza sensoriale. Un’esperienza per aprire pienamente i nostri sensi e sviluppare un grande ascolto di se stessi. Per saperne di più, prenotare l’evento desiderato e partecipare in totale sicurezza basta consultare il sito: www.sanlorenzodorsino.it