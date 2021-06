Biofficina Toscana presenta la linea “I solidi”

Pubblicità

Biofficina Toscana, marchio cosmetico eco bio toscano, sin dalla fondazione, punta alla tutela del patrimonio naturalistico della regione toscana, al sostegno delle Aziende agricole del territorio che coltivano materie prime senza l’utilizzo di fertilizzanti chimici e raccolte rispettandone le fasi lunari e i tempi balsamici.

Oggi, l’azienda presenta la linea I solidi, detergenti multi-tasking (corpo e capelli) che rappresentano appieno la green-mission di Biofficina Toscana: NO plastica da smaltire; solo cartone da fonti sostenibili; NO surplus di packaging; NO acqua.

I Solidi di Biofficina Toscana sono tre:

al finocchio bio toscano – proveniente dall’azienda agricola “Il Ramerino” (Pitigliano, Grosseto)

al melograno toscano biodinamico – proveniente dall’azienda agricola “San Mario” (Bibbona, Livorno)

all’ olivello spinoso toscano biodinamico – proveniente dall’azienda agricola “San Mario” (Bibbona, Livorno)

Questi prodotti sono certificati AIAB, Vegan.

