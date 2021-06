Sottolineare lo sguardo con la nuova collezione occhi Chanel

Pubblicità

CHANEL crea una nuova collezione di prodotti waterproof per gli occhi che consente alle donne di vivere il quotidiano senza preoccuparsi della tenuta del make up.

Stylo Yeux Waterproof permette di esprimere la propria personalità in un solo gesto. Questo best-seller si declina in 7 nuove tinte. Il prodotto cult della Maison CHANEL è ora disponibile in una gamma di 14 tinte, per consentire alle donne di scegliere la nuance che risponde alle proprie esigenze. Questo prodotto è alleato fedele di tutte le donne, resiste all’umidità, all’acqua e al sebo; non cola ed è a prova di sbavature. Un prodotto versatile da utilizzare in mille modi, a seconda dei desideri di chi lo indossa: può essere applicato alla base delle ciglia superiori per un look naturale, come un khôl, oppure con un effetto più sofisticato, disegnando un tratto più spesso che termina nell’angolo esterno dell’occhio. Abbinato al mascara LE VOLUME DE CHANEL WATERPROOF, Stylo Yeux Waterproof regala alle donne un’ampia gamma di emozioni sfoggiando un make up perfetto in ogni circostanza.

La nuova collezione occhi è completata da due nuove armonie di ombretti Les 4 Ombres: Douceur et Sérénité, dalle nuance delicate e perfette per strutturare lo sguardo come il beige tortora, blu-grigio madreperlato, lilla satinato, prugna intenso e Lumières et Vibrations dalle nuance più calde come il pesca ramato, oro antico, marrone intenso, marrone leggermente rosato. Due nuove creazioni da portare sempre con sé, per uno sguardo che non passa inosservato.

Nuovo volto della campagna è la cantante Angèle che debutterà sul grande schermo acconto a Marion Cotillard nel musical Annette.

www.chanel.com