Pubblicità

Versatili e comodissime, le espadrillas non sono più solamente il tipo di calzatura da indossare in spiaggia, ma diventano protagoniste dei look estivi anche in città. Se i sandali sono stati i vostri alleati durante le estati torride, ma sentite l’esigenza di dare un twist al vostro look, gli innumerevoli modelli di espadrillas (eleganti, casual, con le zeppe o flat) proposti da Primadonna vi faranno innamorare di loro.

www.primadonnacollection.com