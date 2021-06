Ceramiche Keope presenta le nuove tonalità pastello della linea Elements Design “Paint”

Pubblicità

Elements Design di Ceramiche Keope è la collezione di superfici matt dallo stile minimal che, ispirandosi alle architetture delle grandi metropoli internazionali, richiama i dettagli estetici della resina. La proposta in gres porcellanato si arricchisce ora con le nuove avvolgenti tonalità polverose della linea Elements Design Paint pensate per spazi architettonici contemporanei che creano ambienti armonici e rilassanti.

Le inedite nuance pastello proseguono la strada della creatività della collezione sintonizzandosi su cinque toni di cromia tenui e morbidi: Avio, Sage, Peach, Powder e Cotto, affascinanti colori desaturati e terrosi che permettono di realizzare spazi dalla forte componente naturale.

La modernità delle superfici Elements Design sorprende in versione matt, glossy o strutturata per restituire una visione degli spazi ultra-contemporanea mentre i decori e i mosaici studiati per la collezione donano un tocco glamour ai pregi funzionali del gres porcellanato.

Per composizione mineralogica e processo produttivo, il gres porcellanato di Ceramiche Keope non teme alterazioni ed aggressioni come urti, abrasioni e resiste al fuoco, gelo, umidità, conservando nel tempo il colore e l’aspetto del primo giorno di posa.

Dal rivestimento delle pareti e del pavimento con le nuove delicate finiture, proseguendo con la pavimentazione esterna realizzata con la declinazione outdoor di Elements Design è possibile realizzare un’armoniosa continuità tra interno ed esterno creando un vero e proprio “total look” dall’effetto metropolitano.

Ricco è infatti il range delle possibilità di utilizzo e le possibilità di abbinamento sono infinite sia a parete sia a pavimento. Un progetto la cui versatilità consente di sviluppare soluzioni personalizzate capaci di risolvere ogni tipo di esigenza.

www.keope.com