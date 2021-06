Doimo Cucine: All-arounD: un unico sistema per progettare la propria cucina

Pubblicità

Non più scelta della cucina per modelli o collezioni ma attraverso la definizione di un sistema: questo il passaggio importante e graduale di Doimo Cucine svoltosi negli ultimi due anni con l’obiettivo finale di aiutare il cliente – con modolità chiara e veloce – nella decisione della miglior soluzione partendo da tre variabili iniziali: tipologia d’anta, sistema d’apertura e finitura. Un percorso che oggi arriva al suo compimento e trova espressione con All-aroundD. Le due lettere maiuscole evidenziano tutta l’offerta: dalla A di “Aspen”, con la sua particolare tipologia di anta, fino alla D di “dimensioni” (D12, D20, D23). Un iter necessariamente lento per raggiungere la perfetta trasversalità degli elementi e la semplificazione dei materiali e delle finiture, pur mantenendo un’ampiezza di gamma. Uno sforzo considerevole dell’azienda se si pensa che ogni cambiamento ha implicato adeguamenti produttivi con nuove procedure, macchinari e sistemi di tracciabilità. Tutto nel rispetto della sostenibilità, valore irrinunciabile per l’azienda.

All-aroundD chiede al cliente di rispondere a tre semplici domande: qual è la tipologia d’anta desiderata? Qual è il sistema d’apertura? Quali le finiture preferite? Solo tre valutazioni iniziali per trovare la propria cucina, ideata per lui secondo gusto, necessità ed ergonomica. ll sistema cucina All-arounD diventa il giusto strumento per comprendere Doimo Cucine e la sua filosofia. Racconta infatti l’attenzione da sempre riservata alla sostenibilità delle scelte. Nata nel 1994 a Nervesa della Battaglia, si è aperta aperta al mondo, raggiungendo oltre 40 Paesi con un ritmo cadenzato, ma sempre con coerenza perchè sostenibilità significa innanzitutto riuscire, anche nello sviluppo, a mantenere un equilibrio che vada a vantaggio di tutti.