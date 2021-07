Ferrari Collection by Ray-Ban

Pubblicità

Per la stagione agonistica 2021 torna in griglia di partenza la partnership Ray-Ban for Scuderia Ferrari, già in pole position con una nuova, entusiasmante collezione di occhiali ispirata alla nuova Ferrari F1 e alla sua leggendaria passione per la velocità. Una collezione concepita per sfidare i limiti del tempo, in grande stile.

Sfrecciano in pista quattro nuovi modelli in fibra di carbonio leggerissima e ultraresistente con finiture gommate high-tech, curve adrenaliniche e speciali profili in acciaio. Ognuno, direttamente ispirato a parti della vettura, vanta caratteristiche esclusive, come il design ad alte prestazioni, l’iconico scudetto con il Cavallino Rampante e dettagli negli inconfondibili rosso, giallo e nero.

Benvenuti in un mondo all’insegna del design scattante: Ray-Ban for Scuderia Ferrari.

