The Ultimate Cleansing Kit di FOREO

Pubblicità

Dermalogica, brand Californiano N°1 nello skincare professionale fondato nel 1986 dalla Professional Skin Therapist Jane Wurwand, annuncia la sua esclusiva collaborazione con FOREO – il marchio svedese N°1 al mondo nel settore della skintech.

Dall’unione tra i prodotti iconici della doppia detersione di Dermalogica, formulati per rimuovere residui di trucco, impurità, sebo in eccesso e inquinamento rispettando l’equilibrio e la salute della pelle, e il range FOREO LUNA, pluripremiati massaggiatori viso detergenti amati dalle celebrity di tutto il mondo, ideali per offrire una detersione avanzata e rendere la pelle più fresca e luminosa in piccoli e semplici gesti, nasce l’esclusiva ed imperdibile edizione limitata The Ultimate Cleansing Kit.

Pensato per preparare la pelle al meglio in vista dell’estate, The Ultimate Cleansing Kit è pronto a diventare il must-have per una pelle sempre più pulita, morbida e levigata. Si compone nello specifico di due prodotti per la detersione viso di Dermalogica che lavorano in sinergia e di FOREO LUNA mini 2: una combinazione davvero imperdibile per qualsiasi skincare addictede per coloro che scelgono di regalarsi una vera e propria esperienza professionale a casa propria in fatto di pulizia del viso.

dermalogica.it e www.foreo.com