Estate al Rome Cavalieri, a Waldorf Astoria Hotel 

Pubblicità

Tranquillità e relax in una meravigliosa estate romana. Il luogo ideale per tutto questo è Il Rome Cavalieri, vero e proprio “resort” nel cuore di una delle più famose città del mondo. Immerso in un parco mediterraneo privato che si estende su sei ettari di verde incontaminato, con le quattro piscine e i due campi da tennis Davis Cup, la vista incomparabile sulla Roma monumentale fino alle pendici dei Castelli, il Rome Cavalieri offre ai suoi visitatori una serie di esperienze per vivere una magnifica estate in sicurezza e tranquillità.

Il grande parco privato sembra fatto apposta per dedicarsi alla cura del corpo e dello spirito. Le sue piscine esterne accolgono i visitatori desiderosi di tonificarsi con una bella nuotata all’aria aperta e di donare all’epidermide un colorito dorato, crogiolandosi sotto i piacevoli raggi del sole estivo, o semplicemente riposando all’ombra dei pini secolari. Per i più esigenti è possibile prenotare una piccola area privata e per gli ospiti in erba sono disponibili le lezioni di nuoto con un istruttore qualificato.

Irrinunciabili i piaceri del Cavalieri Grand Spa Club, che propone una serie di trattamenti rilassanti nell’accogliente cabana nel parco, poco lontana dalla piscina e accarezzata dal famoso “ponentino” romano. Il cinguettio degli uccelli, il fruscio delle foglie e il rumore dell’acqua creano la colonna sonora perfetta per un relax a tutto tondo. Tra i trattamenti beauty e wellness consigliati dalle terapiste, da non perdere il massaggio rilassante per collo e spalle o il drenante corpo.

Un’estate di avventure, scoperte e ritrovata vitalità seguendo la dolce brezza del ponentino romano al Rome Cavalieri.