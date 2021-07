Jo Malone London presenta una nuova collezione

Pubblicità

Debutta una nuova collezione limited-edition di Jo Malone London, ispirata a nostalgiche scene rétro e a ricordi di sentori familiari. Vasetti di confettura e marmellata di agrumi fatte in casa sono esposti in bella mostra con le loro confezioni in tela quadrettata sui tavoli. L’aria calda è impregnata dei profumi dell’estate: fiore di sambuco, mora e rosa e tutto il piacere di una festa.

TANGY RHUBARB: l’inconfondibile aroma penetrante del rabarbaro selvatico raccolto nel giardino incolto. I suoi steli dalle sfumature sorprendenti riempiono, con la loro luminosità, la cucina animata da un’attività frenetica. Il rabarbaro caratterizza il cuore di questa inconsueta fragranza completata dalla presenza aromatica dell’arancio e da una nota elegante di legno di cedro.

ROSE BLUSH: delicati petali di rosa sospesi in una gelatina squisita. Il fascino di questi petali dalle nuance appena accennate ispira una conserva pregiata. La vivacità del basilico e una nota succosa di litchi regalano un profilo moderno inatteso a questo delizioso profumo floreale, protetto nell’abbraccio rassicurante del musk bianco.

ORANGE PEEL: la buccia di arancia è l’ingrediente regina nella preparazione delle marmellate di agrumi. Una tradizione Britannica per eccellenza. La lenta bollitura delle bucce d’arancia sul fuoco diffonde un aroma piccante e un sapore amaro che stuzzica i sensi. I legni caldi mischiati all’arancio creano una fragranza raffinata, dorata. L’insolita presenza del rabarbaro naturale aggiunge un fascino seducente a questa fresca interpretazione della marmellata di agrumi classica.

ELDERFLOWER CORDIAL: questa fragranza cattura il profumo dei teneri boccioli di fiori di sambuco colti dalle siepi in una mattina di cielo terso. Il fascino delicato, quasi evanescente, dei minuscoli fiori bianchi evoca una vera ricetta inglese. Completato da note di biancospino e di uva spina estiva verde.

Tutte le nuove quattro fragranze si abbinano perfettamente con la famosa fragranza fruttata di Jo Malone London, Blackberry &Bay.

BLACKBERRY & BAY: ricordi d’infanzia, del tempo giocoso dedicato alla raccolta delle more. L’esplosione dell’aroma intenso e aspro del succo dimora che si coniuga con una nota fresca di legni di alloro e rovi appena raccolti. Vivace e verde. “L’uso della frutta di stagione per creare confetture fatte in casa da regalare a parenti e amici sembra essere un passatempo tipicamente britannico.” Celine Roux, Global Head of Fragrance.

Gli estratti di frutta naturale sono stati specificamente creati per The Marmalade Collection. Questi estratti aiutano a esprimere la vera vivacità del sentore penetrante del rabarbaro e della mora succosa.

Per questa collezione sono stati ideati nuovi design esclusivi per i flaconi, ispirati alla forma e ai dettagli presenti sui vasetti vintage di marmellate di agrumi.

