Il nuovo Black Bay Ceramic di TUDOR

TUDOR presenta il modello Black Bay Ceramic, un orologio straordinario nonché simbolo delle competenze tecniche del Marchio, caratterizzato da una cassa in ceramica nera opaca, Calibro di Manifattura e certificazione Master Chronometer rilasciata dal METAS.

Il Black Bay Ceramic è un ottimo esempio della maestria raggiunta da TUDOR in alcuni degli standard più rigorosi del settore, in termini di cronometria e resistenza ai campi magnetici. Testato dall’Istituto Federale di Metrologia o METAS, questo modello Black Bay è la sintesi del dialogo tra estetica e alta tecnologia. Gli elementi in ceramica nera opaca e il Calibro di Manifattura nero esaltano le eccezionali prestazioni del Black Bay Ceramic. Sul piano estetico, il Black Bay Ceramic di TUDOR è caratterizzato da dettagli contemporanei tipici dell’alta tecnologia, uniti a sottili rimandi all’importante tradizione del Marchio. La cassa monoblocco in ceramica di colore nero opaco presenta delle superfici sabbiate con bordi smussati e lucidati a specchio per un contrasto a effetto, e la finitura comprende linee molto marcate. La lunetta girevole è anch’essa in ceramica nera con una finitura satinata a raggi di sole. Le stesse tonalità ritornano negli indici incisi, un ulteriore dettaglio opaco complementare che risponde in maniera tenue ai cambiamenti di luce. Anche il quadrante è nero su nero e l’unico contrasto è dato dagli indici delle ore applicati in materiale fosforescente di colore avorio. A completare questo modello, al quale il nero conferisce un aspetto sobrio e al contempo fine, è il cinturino ibrido in cuoio e caucciù, chiaramente di colore nero, con le caratteristiche forme “Snowflake” nella parte interna e con chiusura pieghevole, oltre al cinturino in tessuto nero con banda color crema.

Caratteristiche principali

Cassa di 41 mm di diametro in ceramica nera opaca

Quadrante bombato color nero opaco, indici delle ore applicati

Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento fosforescente Swiss Super-LumiNova® di grado A

Movimento di Manifattura MT5602-1U, certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC), con spirale del bilanciere in silicio e un’autonomia di 70 ore

Certificazione Master Chronometer

Impermeabilità fino a 200 m, conformemente alla norma ISO 22810:2010

Garanzia di cinque anni, trasferibile, senza registrazione né revisioni obbligatorie

