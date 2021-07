Ylenia, la cucina delle vacanze by Aran Cucine

Pubblicità

ARAN Cucine, capace di offrire soluzioni sempre versatili, propone una composizione di Ylenia perfetta sia nelle case al mare sia in quelle di campagna, accogliente e calorosa come lo sono gli spazi dedicati alla convivialità. Lo stile è un mix tra il rustico e lo shabby chic, con echi del passato ed elementi tradizionali. Il frassino laccato bianco illumina l’ambiente, trasmette serenità, e valorizza i moduli più ‘vintage’. Tra questi spiccano il bancone multifunzione stand alone, con le gambe tornite come nei tavoli di una volta, le piattaie da utilizzare come moduli a giorno, e infine l’ampia credenza progettata con una serie di cassetti in stile vecchia farmacia. L’unità operativa della cucina, con zona cottura e lavaggio, prevede ante con telaio per le basi; qui le maniglie in legno laccato a poro aperto creano un elegante contrasto con quelle tondeggianti e in ottone dei cassetti. I pensili, come ‘vetrine all’inglese’, hanno l’anta in vetro con griglia in legno, e l’elemento cappa, realizzato da ARAN Cucine, è un ulteriore dettaglio capace di creare armonia e coerenza stilistica. A completare la composizione, un’armadiatura incassabile a muro in cui alloggiare elettrodomestici e vani dispensa.

Ylenia, così, in questa veste familiare e tradizionale , diventa la cucina perfetta per le case in cui trascorrere le vacanze: uno spazio convivale in cui rilassarsi e vivere momenti di felicità.

