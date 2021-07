Barber Shop Collection di Acca Kappa

Pubblicità

Tutto è iniziato più di 150 anni fa con la produzione di spazzole, pettini e pennelli da barba di altissima qualità, poi, crescendo ed evolvendo, Acca Kappa è diventato sinonimo di cura e benessere della persona con tantissimi prodotti diversi eppure unici per eleganza e raffinatezza. Come un omaggio alle origini si presenta oggi la linea Barber Shop Collection dedicata all’uomo, un invito a riscoprire il piacere di rituali quotidiani fatti di piccoli gesti dove la bellezza degli oggetti si sposa alla purezza di formule preziose per barba e capelli. La barba è protagonista, perché una barba sana e profumata è il miglior ornamento del viso e un biglietto da visita, meglio dunque prendersene cura. Ecco, allora, un’elegantissima Spazzola da Barba dal design ergonomico in pregiato legno wengè, rifinita a mano con ciuffi in pura setola di primissima qualità, ideale per lucidare e disciplinare la barba, mantenendola forte e sana.

Ci sono poi i naturali complementi al suo fascino: uno Shampoo, un Balsamo e un Siero Ristrutturante a base di estratti di moringa, ingrediente dal piacevolissimo profumo mentolato che rende la barba sempre pulita, morbida e lucente. Lo Shampoo Barba, creato appositamente per la pulizia quotidiana della barba e dei baffi, deterge con delicatezza, prevenendo irritazioni della pelle, il Balsamo Barba nutre, ammorbidisce ed elimina il crespo, mentre il Siero Barba, un fluido leggero e senza risciacquo, struttura e nutre l’epidermide donando forza e lucentezza. La linea Barber Shop Collection Acca Kappa soddisfa anche gli amanti della rasatura perfetta, per esempio con un Sapone da Barba rinfrescante, emolliente e tonificante che, grazie all’elevato contenuto di glicerina e di oli, facilita lo scorrimento della lama mentre menta piperita e mentolo donano un effetto piacevolmente fresco e balsamico. Per un’opera a regola d’arte, c’è poi un Rasoio Acca Kappa abbinato a un Pennello da Barba Natural Style con setole vegan friendly, realizzate in filamento sintetico, innovazione che rappresenta la costante attenzione dell’azienda di Treviso al sistema eco-ambientale e allo sviluppo sostenibile.

Per i capelli, infine, uno Shampoo Uomo con estratti di gingseng, salvia e camomilla, capace di rinforzare il capello e di contrastarne la rottura, incrementandone la lucentezza. Una Cera Effetto Opaco con estratti di gingseng ed echinacea che modella e scolpisce i capelli donando un finish immediato su ogni tipo di acconciatura. E ancora, un Gel trasparente per la rasatura di barba e capelli, antiarrossante, emolliente e rinfrescante, un’emulsione vitaminizzata, anch’essa ideale per il dopo rasatura.

