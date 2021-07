La nuova collezione Chantelle Beachwear 2021

Pubblicità

Scattata tra le dune di Boa Vista a Capo Verde, la campagna Chantelle Beachwear Primavera Estate 2021 mette in risalto la collezione di questa stagione tra la sabbia, il mare e il vento. Immerse nei paesaggi dell’Africa Occidentale, le curve del corpo femminile si rispecchiano nelle sculture forgiate dalla sabbia e dal vento, dipingendo un quadro di bellezza naturale e fisica. Questa collezione è un vero e proprio ritratto della femminilità immortalata su un’isola modellata dalla natura.

Tra le più importanti novità della collezione swimwear, troviamo Glory, una linea sofisticata e femminile, in tinta unita color khaki, con dettagli oro e spalline a contrasto. Di questa linea fanno parte due modelli di costume intero, uno senza ferretto – con taglie dalla S alla XL – e uno più strutturato, con ferretto, per garantire maggiore sostegno. Ethnic, è la linea dalla stampa wax multicolor che richiama l’ambientazione degli scatti. In questa linea troviamo una nuova forma per i costumi Chantelle: il triangolo mousse senza ferretto.

Ultramarine è invece una linea basic, in tinta unita color blu notte, con fasce di tessuto tagliate e cucite in obliquo, anche qui troviamo la nuova forma del triangolo mousse senza ferretto e l’intero mousse senza ferretto. Flowers, linea dalla stampa floreale su sfondo bianco oppure su sfondo nero. Tra le proposte della sua gamma troviamo due interi, quello senza ferretto con scollo profondo sulla schiena.

Anche per questa collezione è stata pensata un’offerta beachwear che comprende parei, tuniche o caftani nei colori della stagione, da abbinare ai costumi.

www.chantelle.com