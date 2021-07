Da Acca Kappa, i nuovi Shampoo e Balsamo Protezione Colore

Pubblicità

L’estate è la stagione ideale per sfoggiare morbide chiome al vento, una capigliatura setosa e luminosa libera di godersi il sole. Ma la bella stagione rappresenta anche uno stress per i capelli, in particolare, se colorati: gli agenti atmosferici, i raggi UV e magari frequenti bagni in mare o in piscina possono renderli più secchi e sfibrati, perciò diventa più che mai necessario prendersene cura con attenzione e prodotti dedicati.

Acca Kappa, il brand che vanta più di 150 anni di esperienza nella cura dei capelli con la creazione di spazzole e pettini che hanno fatto la storia, continua la sua tradizione di hair care con formule innovative, sempre a base di preziosi ingredienti di origine naturale, efficaci e delicate al tempo stesso. Da questa filosofia sono nati oggi i nuovi Shampoo e Balsamo Protezione Colore con estratti di foglie d’acero. Le foglie d’acero sono un vero e proprio bagno di dolcezza per i capelli colorati. La linfa dell’acero zuccherino del Canada contiene saccarosio, un antico rimedio naturale dal potere riparatore e antiossidante in grado di combattere i radicali liberi prevenendo l’invecchiamento delle cellule, numerose vitamine del gruppo B e sali minerali come ferro, potassio, calcio e magnesio.

Lo Shampoo Protezione Colore con estratti di foglie d’acero firmato Acca Kappa è, perciò, un trattamento ideale per ristrutturare e trattare i capelli colorati, sfibrati o fragili che hanno bisogno di nutrimento e vitalità. Il prodotto protegge dalle aggressioni degli agenti chimici e svolge un importante effetto rigenerante e ravvivante del colore, idrata, nutre e rafforza la struttura del capello conferendole lucidità e resistenza per regalare alla chioma tutta la sua naturale bellezza.

E dopo lo shampoo, per completare l’azione protettiva e riparativa, il toccasana del Balsamo Protezione Colore con estratti di foglie d’acero Acca Kappa che prolunga l’intensità del colore donando morbidezza e lucentezza ai capelli colorati e trattati. L’azione combinata degli estratti di foglie d’acero si sposa all’azione del peperoncino che ripara e protegge dai danni causati dagli agenti chimici.

Shampoo + Balsamo Protezione Colore Acca Kappa: una doppia soluzione per un’estate più dolce e brillante, anche per i capelli.

1 di 5

www.accakappa.com