Cuscini Soffio Color by Fazzini Home

Pubblicità

Le tinte unite sono da sempre protagoniste nel lifestyle Fazzini e si rinnovano nel tempo interpretando, ogni volta, i colori di stagione. Preziose e curate in ogni dettaglio, portano un minimalismo sobrio ed elegante in camera da letto, ma sono anche pensate come irrinunciabili passepartout per alleggerire e rinnovare le fantasie.

Il lino è protagonista della collezione SOFFIO COLOR, cuscinetti decorativi a tre fasce dai colori intensi e decisi, che regalano alla camera da letto un tocco di design. Lino 100% con trattamento Pentec che dona aspetto fresco, volume ed elasticità, garantendo una completa assenza di pilling.

1 di 4

www.fazzinihome.com