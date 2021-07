La Collezione Eight Hour di Elizabeth Arden

Pubblicità

La Collezione Eight Hour si arricchisce di un nuovo prodotto: il nuovo stick protettivo Eight Hour Cream Targeted Sun Defense Stick SPF 50 High Protection. Questo nuovo alleato della salute della pelle unisce i benefici leggendari di Eight Hour Cream ad un’intensa protezione in un formato pratico e comodo da usare.

Ovunque tu vada, in spiaggia d’estate o in montagna d’inverno, la sua praticità e la sua facilità nell’applicazione lo rendono il prodotto indispensabile per divertirsi sotto il sole in tutta libertà.

Eight Hour Cream Targeted Sun Defense Stick SPF 50 High Protection protegge le zone sensibili e delicate come labbra, naso, orecchie, nei e cicatrici dalle scottature e dai danni provocati dai raggi UVA & UVB. La massima protezione è racchiusa in uno stick dalla texture leggera, che si stende facilmente, non lascia tracce ed è facile da usare.

Il potente schermo solare SPF 50 protegge dalle scottature e dai danni provocati dai raggi UVA & UVB

I benefici idratanti di Eight Hour Cream® ammorbidiscono e decongestionano la pelle per piu’ di 8 ore

ammorbidiscono e decongestionano la pelle per piu’ di 8 ore Privo di oli e privo di filtri PABA

Resistente all’acqua e alla sudorazione

Non unge e non lascia aloni bianchi

Ideale per tutti i tipi di pelle

Testato sotto il profilo oftalmico, clinico e dermatologico

Non comedogenico

www.elizabetharden.it