TUDOR Black Bay Fifty-Eight Bronze

TUDOR presenta una versione in bronzo del suo celebre modello Black Bay Fifty-Eight, dotato per la prima volta di un bracciale in bronzo con una nuova chiusura con sistema di regolazione rapido. Questa volta il Marchio sceglie un look “total bronze”. Una nuova gamma cromatica, basata sulla sontuosa tonalità “bronzo-marrone”, impreziosisce il quadrante e la lunetta di questo orologio subacqueo, la cui vocazione nautica traspare in ogni dettaglio. Un segnatempo dal design senza compromessi, disponibile solo in una cinquantina di boutique TUDOR in tutto il mondo, il Black Bay Fifty-Eight Bronze offre anche alte prestazioni tecniche grazie al Movimento di Manifattura MT5400.

Gli elementi distintivi del nuovo modello Black Bay Fifty-Eight sono: la cassa da 39 mm di diametro in bronzo (un omaggio estetico al bronzo, onnipresente nelle antiche imbarcazioni e nelle prime attrezzature subacquee) e le proporzioni simili a quelle dei primi orologi subacquei TUDOR risalenti alla seconda metà degli anni ’50, in particolare alla famosa referenza 7924 o “Big Crown”, il primo orologio TUDOR impermeabile fino a 200 metri, presentato nel 1958; Movimento di Manifattura MT5400, certificato dal Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri (COSC), con spirale del bilanciere in silicio e un’autonomia di 70 ore; Lancette “Snowflake”, una caratteristica distintiva degli orologi subacquei TUDOR sin dal 1969, con rivestimento fosforescente Swiss Super-LumiNova® di grado A; Bracciale in bronzo con chiusura TUDOR “T-fit” con sistema di regolazione rapida e cinturino addizionale in tessuto jacquard color “bronzo-marrone” incluso.

Completa l’estetica di questo modello la combinazione di quadrante bombato color “bronzo-marrone” opaco, sfumato in modo concentrico dall’esterno verso il centro, e lunetta con gli stessi accenti dorati che compaiono nelle lancette e negli indici delle ore. Nel complesso, l’effetto visivo è quello di un oggetto prezioso e patinato che potrebbe aver sfidato le onde dei sette mari per anni al polso del suo proprietario, e che sembra fatto su misura per lui e per il suo stile di vita.

Il cinturino in tessuto è un elemento distintivo di TUDOR, uno dei primi marchi di orologi a offrirlo nel 2010.

Un’altra caratteristica di rilievo del Movimento di Manifattura MT5400 è l’autonomia di circa 70 ore, “a prova di weekend”: questo significa che chi indossa l’orologio può, ad esempio, toglierlo di venerdì pomeriggio e rimetterlo al polso il lunedì mattina senza doverlo ricaricare.

La famiglia Black Bay combina sottilmente elementi estetici storici con l’arte orologiera contemporanea. Tutt’altro che semplici riedizioni di modelli classici, gli orologi di questa collezione riassumono l’esperienza sessantennale di TUDOR nella produzione di orologi subacquei, mantenendosi però assolutamente moderni. Malgrado la loro apparenza neo-vintage, le tecniche di produzione, l’affidabilità, la robustezza e la qualità delle loro finiture rispondono ai più rigorosi requisiti odierni.

