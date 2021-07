Look fantastici by Motivi per destinazioni del cuore

Pubblicità

Per la vacanza al mare serve un look cool e easy, passe-partout dagli aperitivi in spiaggia alle serate mozzafiato sotto un cielo di stelle. Motivi propone il summer set effetto crochet, tendenza di stagione. In una sfumatura sand che riporta alle beach vibes, è da accessoriare con gioielli, sandali alti o bassi, una borsa di paglia o la pochette. Altro look irrinunciabile? Un maxi dress total black con dettagli macramè, perfetto da abbinare con le collanine di conchiglie a contrasto.

Per un viaggio da sogno, la Provenza è una delle mete più suggestive e incantate di sempre. Per immergersi nell’atmosfera sospesa e magica del paesaggio, fra sole mite, campi di lavanda e un cielo blu, niente di meglio che un vestito romantico. Per il giorno c’è l’abito freschissimo a righe, nei toni del bianco e del blu, impreziosito da delle maniche over e da un fiocchetto con nappine a incorniciare lo scollo a V. Per la sera? Il maxi dress bianco di Motivi. Ha un corpino dolcemente scollato effetto crochet, e si apre in una gonna vaporosa e chic a piccole balze: per vere principesse del Sud della Francia.

La montagna è la meta refrigerante delle vacanze? Allora servono dei look easy chic, per dividersi fra le passeggiate e i momenti di relax. Perfetti sono i set con canottiere e t-shirt dal tocco retrò e pantaloni cool. Il top sfumato nei toni del nocciola si abbina al pantalone total white con applicazioni sparkling: per giornate alla scoperta della montagna. Per le sere fresche d’estate, voilà il completo con t-shirt bianca e canotta di pizzo con stampa animalier, abbinato ai pantaloni total black: chic ad alta quota.

Il richiamo delle città d’arte, affascinanti e piene di storia, è irresistibile? Easy chic è la parola d’ordine! Per il giorno un total white fresco ed elegante: un set con top bianco con maniche sottili e fiocchi romantici, matchy matchy con gli shorts, e stivali texani ai piedi. Per la sera il completo cambia colore, e diventa un total black elegantissimo. Top effetto crochet e shorts in sangallo, da abbinare a sandali gioiello e bijoux sparkling: pronte per la più romantica delle notti.

1 di 4

www.motivi.com