Talenti presenta la sua nuova collezione per l’outdoor

Per ridisegnare gli ambienti dell’outdoor possono bastare anche l’essenzialità e la sobria linearità del design italiano, capace di generare uno stile raffinato e senza tempo che cambia istantaneamente il volto ad ogni contesto. Con la nuova collezione Slam, disegnata da Ludovica + Roberto Palomba, l’iconico brand Talenti Outdoor Living intende aprire nuovi scenari nel settore dell’arredamento da esterno d’alta gamma, dimostrando che il massimo dell’eleganza può essere ottenuto anche con il ricercato minimalismo delle creazioni incluse nella nuova linea.

I pochi elementi di Slam possono essere facilmente combinabili tra loro, dando vita a infinite composizioni. La semplicità della collezione, che comprende divani modulari, pouf, tavolini da caffè e molto altro, è enfatizzata dalla struttura in alluminio rivestita in tessuto, combinata in modo estremamente creativo con morbide cuscinature che trasmettono una forte sensazione di benessere. Uno degli elementi più interessanti dell’intera collezione è il Divano Modulare, la cui estrema versatilità consente una personalizzazione e una libertà compositiva senza precedenti. Con le sue forme ricercate e lineari, il Divano Modulare di Talenti può adattarsi a ogni genere di contesto, anche ai più esclusivi, garantendo sempre un comfort e un benessere senza pari.

La solidità della struttura in alluminio, insieme alla praticità della cuscinatura, arricchiscono una soluzione capace di durare a lungo. All’interno della collezione, scaturita ancora una volta dalla creatività dei designer Ludovica e Roberto Palomba, sono compresi anche le soluzioni Daybed e Sunbed, ma anche poltrone e tavoli da pranzo.

