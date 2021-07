La freschezza pungente della linea Verbena Cactus de L’Occitane

Pubblicità

Fin dagli anni ‘80, la verbena è il profumo preferito da molti per l’estate. Per ravvivare la routine profumata nelle giornate di sole, ecco scoperta da L’Occitane una nuova alleanza: Verbena Cactus. Un profumo decisamente estivo, essenziale per sfuggire al sole cocente. L’associazione di verbena e cactus, una scelta sorprendente ma quasi ovvia. Una è tonificante e delicata mentre l’altro è pungente ed esotico. E se il cactus può sopravvivere al clima desertico, immaginiamo il suo potere dissetante. Questo ingrediente poco conosciuto nei cosmetici aumenta l’idratazione, rinfresca e ammorbidisce la pelle, calma le infiammazioni. Grazie al suo alto contenuto di acqua, è il principio attivo ideale per una collezione estiva.

La linea, disponibile in Edizione Limitata, è così composta:

EAU DE TOILETTE VERBENA CACTUS 100ml, una nota fresca ed esotica per ricaricare l’atmosfera estiva.

PROFUMO IN GEL VERBENA CACTUS 15ml, grazie al suo formato portatile, questa fresca e frizzante fragranza in gel è ideale per i ritocchi profumati in qualsiasi momento della giornata (disponibile solo per il web).

GEL DOCCIA RINFRESCANTE VERBENA CACTUS 250ml, abbassa la temperatura grazie alla sua incredibile dose di freschezza.

DOPOSOLE VERBENA CACTUS 150ml, una texture come granita che si scioglie sulla pelle dopo una giornata di sole,

per una frizzante sensazione di freschezza e idratazione. Arricchito con estratto di cactus e formulato per ridurre al minimo le reazioni allergiche, è lenitivo e adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili.

CREMA MANI IN GEL VERBENA CACTUS 30ml, da sempre imitate, ma mai eguagliate, le creme per le mani L’Occitane si innovano grazie alla “tecnologia del dentifricio in tubetto”: combinando un gel colorato per rinfrescare e una crema bianca per idratare. Due formule, due benefici combinati in un solo tubetto per un’esperienza unica.

