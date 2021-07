I ricami sangallo di Manila Grace

Pubblicità

Un ricamo leggero ed elegante, in cotone fresco e passe-partout: il segreto del sangallo risiede nella sua praticità e nella sua bellezza essenziale. Manila Grace propone per l’estate una serie di capi impreziositi da questo motivo classico e chic. Ci sono le camicie smanicate fresche, nelle sfumature del bianco, del blu e del viola, decorate da trame floreali e geometriche di sangallo, in impalpabile popeline di cotone. I pantaloni freschi e svelti presentano invece una serie di ricami circolari: eleganza evergreen e pratica con un tocco sofisticato.

Manila Grace propone poi un focus sugli abiti, perfetti per un’estate in città o da sfoggiare al mare da mattina a sera. L’abitino bianco con maniche a tre quarti e vaporosa balza in sangallo ha un’allure easy e contemporanea, mentre quello smanicato ha un’estetica più giocosa. Il lungo abito in mussola di cotone, in un’inedita sfumatura di viola, ha un gioco complesso di ricami sangallo lungo le maniche e lo scollo a V, creando un effetto traforato see-through elegante e sensuale. Freschissimi, romantici e chic, i capi in sangallo di Manila Grace sono da indossare senza sforzo e perfetti per l’estate.

www.manilagrace.com