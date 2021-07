PQ Modular, l’evoluzione green di Piquadro

Pubblicità

Piquadro amplia la portata del suo progetto di sostenibilità ambientale e presenta una serie di nuovi prodotti realizzati con materiali ecologici, tessuti di nylon ottenuti da rifiuti industriali riciclati al 100%.

La nuova linea sostenibile PQ Modular, oltre ad essere leggera e modulare, perfetta sia per la mobilità urbana che per l’outdoor, è amica dell’ambiente poiché realizzata in poliestere ecologico 100%, ottenuto da bottiglie di PET riciclato. La particolarità di questo materiale è inoltre la sua capacità di proteggere contro il Covid e gli altri visus. E’ infatti trattato con Viral OFF, una nuova tecnologia che può bloccare oltre il 99% dell’attività virale entro due ore dal contatto tra gli agenti patogeni e il tessuto, interagendo con le proteine chiave e impedendo così al virus di attaccarsi alle fibre tessili.

Adatti alla mobilità urbana come ogni prodotto Piquadro, gli zaini, i trolley, i borsoni, i monospalla e i marsupi la linea PQ Modular sono anche assolutamente perfetti per gli amanti dell’outdoor. Leggeri e destrutturati, sono dotati di funzionalità essenziali per muoversi in città ma anche nella natura. Un sistema di aggancio che si trova su zaini, marsupi e trolley permette inoltre di assemblare i pezzi così da trasportarli insieme agevolmente con una sola mano. I colori brillanti e le forme decisamente sportive ne fanno una linea “active” giovane e dinamica.

La collezione PQ Modular è parte integrante di un progetto di Economia circolare in cui Piquadro recupera e riutilizza rifiuti per la realizzazione di accessori da viaggio e tempo libero che sommano una valenza di sostenibilità ambientale a tutte le caratteristiche imprescindibili dei prodotti Piquadro: un design originale e riconoscibile, funzionalità intelligenti e attuali e un’ottima manifattura.

