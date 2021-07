Decorare la cucina con WallPepper

Pubblicità

La costante ricerca di soluzioni innovative per decorare l’interior e l’outdoor contemporaneo ha permesso a WallPepper®/Group di sviluppare materiali e sistemi tecnici specifici per portare le sue grafiche in qualsiasi ambiente, dalle facciate degli edifici alla cucina. Anche la carta da parati conferisce oggi alle superfici di casa nuova forza espressiva, trovando condizioni e possibilità di applicazione innovative, diventando un elemento di progetto emozionale, performante e sostenibile, capace di creare un effetto immersivo e avvolgente.

Realizzate solo con materiali naturali, eco-compatibili, privi di PVC e certificati, per rispondere a qualsiasi esigenza decorativa, le grafiche WallPepper®/Group sono ideali per personalizzare qualsiasi ambiente, come le pareti della cucina, a contatto con l’acqua e il calore dei fornelli. Lo speciale Sistema WallPepper®/H2O contribuisce a customizzare e a rendere unica la cucina, considerata da molti il cuore della casa, trasformandola in uno spazio ancora più funzionale, accogliente e versatile, assicurando sempre la massima igiene e sicurezza. Il Sistema WP/H2O è un materiale tecnico resistente ad acqua, calore, vapore e umidità.

Dotato di elevata resistenza meccanica e ai graffi, l’innovativo rivestimento, composto da teli in fibra di vetro e da uno speciale protettivo, è caratterizzato da proprietà ignifughe e assicura una facile pulizia. L’esclusivo sistema può essere associato a qualsiasi grafica, così da decorare la cucina con la massima libertà e creatività, il tutto con la sicurezza del risultato WallPepper®/Group.

