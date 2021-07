Oltre presenta un look da riviera

Pubblicità

Ispirato ai completini lady-like dalla silhouette anni ’50, l’abitino di Oltre è il passe-partout chic dell’estate. In un’intensa sfumatura di blu, smanicato, ha una cintura a contrasto che esalta il punto vita, e che si apre in una gonna leggermente a corolla con una balza a contrasto total white.

La gonna nasconde anche due ampie tasche a scomparsa, per rendere l’abitino elegante e funzionale. A completare il look c’è la giacca con manica a tre quarti e bottoni a contrasto. Un look da riviera très chic.

