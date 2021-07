Soul e Lyra, i nuovi imbottiti di Turri

Pubblicità

Dopo Blues, Turri torna ad affidare a Giuseppe Viganò il progetto di una nuova collezione, Soul, e di una nuova poltroncina, Lyra. Ancora una volta, ad ispirare la realizzazione degli elementi d’arredo è il mondo musicale, con la sua capacità di suscitare emozioni profonde e di creare una connessione tra l’anima umana e il mondo circostante.

Come anteprima di una collezione che prevede elementi dedicati alle zone living, dining e bedroom, Turri lancia ora il divano e la poltrona Soul. Tratto distintivo di questi imbottiti morbidi ed avvolgenti, caratterizzati da pannelli che ne incorniciano la parte posteriore, sono i preziosi inserti in pelle che arricchiscono i bordi dei braccioli. Nel divano, in particolare, si ‘insinuano’ anche tra le pieghe degli angoli interni dello schienale, quasi ad evidenziarne la profondità.

La sapiente lavorazione artigianale di Turri, testimoniata dalla cura per ogni dettaglio, permette un ampio margine di personalizzazione, così da realizzare arredi unici nella configurazione come nella scelta delle finiture. Il divano, infatti, è disponibile sia nella versione fissa a due o tre posti, sia in quella componibile: si potranno dunque accostare moduli diversi, tra cui sedute angolari, chaise longue o tavolini con base in legno e top in marmo, per progettarlo a seconda dei propri gusti e delle proprie necessità. La base in metallo della poltroncina, dal design così spiccatamente circolare, è invece disponibile sia nella versione

fissa sia in quella girevole, e proprio questo aspetto introduce un’ulteriore novità tra le proposte dell’azienda. Ancora, il rivestimento del divano e della poltrona – entrambi completamente imbottiti – è disponibile in pelle, in tessuto, o in entrambi i materiali. Immaginata come elemento più versatile, perché capace di accostarsi ad altre collezioni di Turri, la poltroncina Lyra si fa emblema del più sofisticato gusto contemporaneo. La base in legno massello di noce, affusolata e leggera, ricorda i bracci dell’antico strumento musicale e sorregge una struttura imbottita, concava – rivestita in pelle o tessuto – che circonda il corpo in un delicato abbraccio. Un morbido cuscino rende infine ancora più confortevole la seduta, ideale nella zona giorno come nella zona notte. Così, Soul e Lyra completano il quadro delle numerose novità lanciate da Turri nel 2021, e rafforzano la collaborazione tra la storica azienda brianzola e lo Studio Viganò.

