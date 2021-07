Guerlain presenta Advanced Youth Watery Oil

Pubblicità

Sviluppato nel 2013, Youth Watery Oil di Guerlain evidenzia la sorprendente texture huile-en-eau che lo rende ricco come un olio, ma potente come un siero e leggero come l’acqua. La sua efficacia, visibile fin dalla prima applicazione, lo ha decretato un “olio magico”, decretando un successo immediato. Riformulato nel 2017 è diventando l’olio per il viso numero uno in Asia nel 2020. Youth Watery Oil ha vinto 19 premi internazionali e registra una vendita ogni 26 secondi nel mondo.

Oggi Guerlain reinventa questo piccolo gioiello della cosmetica e presenta Advanced Youth Watery Oil per un risultato ancora più efficace, naturale e prezioso. Advanced Youth Watery Oil ha mantenuto lo stesso delizioso appeal sensoriale, amato in tutto il mondo, ma oggi contiene il 95% di ingredienti di origine naturale.

La Ricerca Guerlain ha raggiunto questo fantastico risultato, dovendo superare un grande ostacolo: il fatto che miele e olio non sono compatibili. Per questo è stato necessario inventare un processo di formulazione che producesse una texture unica, in seguito a moltissimi test: ricca come un olio, leggera come l’acqua. Le micro-perle, super efficaci, che contengono olio di commiphora, all’applicazione rivelano una sorpresa speciale: a contatto con la pelle, si fondono fino a sparire, senza lasciare un finish unto o appiccicoso, assorbendosi completamente e distribuendosi in modo perfetto.

Questa texture produce una duplice esperienza sensoriale: da una parte, la ricchezza, la cremosità e la morbidezza di una olio nutriente senza effetto unto, dall’altra la leggerezza e la freschezza di una lozione che non appiccica. La texture setosa scorre sulla pelle e si distribuisce velocemente su tutto il viso.

Creata da Thierry Wasser, il maestro parfumeur della Maison, la fragranza dal profumo di miele diffonde note fresche e piacevoli facendo così pensare al mondo delle api nel cuore di questo ambiente naturale protetto.

L’iconico flacone è stato ridisegnato per poter essere in linea con il potenziale straordinario di questo olio di nuova generazione e con i lussuosi codici stilistici di Guerlain. La forma a nido d’ape riprende la perfetta geometria presente negli alveari, mentre il 10% di vetro riciclato lo rende ancora più eco-sostenibile. Le proporzioni, bilanciate in modo molto equilibrato, hanno permesso di ottenere una silhouette moderna e armoniosa. Ridisegnata con un nuovo materiale, anche la parte superiore del tappo ha una forma a nido d’ape con un finish in metallo dorato molto elegante. Risulta estremamente semplice da premere ed eroga la perfetta quantità di prodotto.

