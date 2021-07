Calze a rete: valorizzare la femminilità con le proposte Hélène Oui

Pubblicità

Le calze a rete hanno acquisito una valenza tutta nuova: da simbolo di seduzione o emblema di emancipazione, oggi rappresentano un capo poliedrico, complice una nuova concezione del vestire che ha riscritto, stravolgendole, le classiche convenzioni della moda.

Il merito è da ricercare in quella singolare caratteristica a maglie intrecciate che ne fa un accessorio contemporaneo e abbinabile a qualsiasi look, ma a dare un importante contributo sono soprattutto le scelte stilistiche dei principali fashion designers, che le hanno elevate a segno indistinguibile di femminilità.

Hélène Oui, la nota maison di calze e collant Made in Italy, aderisce a questo trend dando vita a un nuovo modo di intendere le calze a rete. Ne sono un esempio le proposte sul sito ufficiale della maison, tutte realizzate secondo i più recenti dettami della moda chic, per tenere conto delle esigenze della donna contemporanea.

Naturalmente, acquistare calze a rete su heleneoui.com è semplice e veloce, grazie a una vetrina virtuale intuitiva e dettagliata, in cui è possibile individuare con immediatezza le proposte più in linea con le proprie preferenze personali.

Con Hélène Oui, infatti, collant a rete dai ricami di pregiata fattura – a motivi o a effetto zebrato – si uniscono alle calze a rete piccola e ai modelli di calze a rete grande, per far sì che ogni donna sia sempre libera di esprimere la propria personalità, con ribellione, eleganza o sensualità.

Hélène Oui: calze a rete per essere femminili in ogni occasione

La collezione primavera estate 2021 di Hélène Oui tiene conto sia delle esigenze di chi cerca un look sexy e femminile sia di chi vuole un capo portabile da sfoggiare con disinvoltura.

Le accurate produzioni della maison, naturalmente, fanno sì che l’attenzione si concentri sempre sui dettagli, realizzati affinché ogni collant possa donare alle gambe un tocco creativo, ma in uno skinwear di chiara ispirazione francese.

È così che le scelte stilistiche di Hélène Oui conferiscono ulteriore versatilità a un capo che, ormai da decenni, continua a mostrare al mondo intero il suo lato eclettico. Se collant a rete con ricamo aiutano a dare vita a look romantici, assicurando alla silhouette un aspetto sexy e ricercato, le calze a rete più classiche permettono di giocare con lo stile, puntando su quell’intreccio intrinsecamente chic che non passa mai di moda.

Tra queste, le calze a rete larga sono ideali ad esempio da indossare con pantaloni strappati o short vertiginosi – e in particolare quando si cerchi un risultato rock o sporty chic estremamente femminile – mentre le calze a rete fine, grazie a delicate ombreggiature in chiaroscuro, rappresentano la nota distintiva in tutti quei look dalle accezioni più glamour.

Collant a rete Hélène Oui, il massimo della femminilità, in un accessorio confortevole

Naturalmente, per assicurare alle gambe un effetto impeccabile in qualsiasi contesto, Hélène Oui fa sì che i suoi collant a rete siano realizzati esclusivamente da filati altamente pregiati.

Oltre a maglie e motivi, a fare la differenza è soprattutto la ricerca delle migliori materie prime, filate attraverso un’accurata fase produttiva che rende ogni modello una vera icona di stile. Ed è proprio grazie alla loro trama delicata e robusta che le calze a rete hanno la straordinaria capacità di evidenziare la bellezza naturale delle gambe, donando un effetto delicatamente sfumato, che assicura alla mise un piacevole tocco di mistero.

In ogni caso, tutti i modelli di Hélène Oui sono disegnati per assicurare il meglio in fatto di eleganza, in un accessorio dalla vestibilità perfetta. Ogni prodotto nasce infatti per aderire perfettamente alla gamba, garantendo un efficace effetto pull-up, sia nei collant a rete classici sia nelle iconiche calze a rete autoreggenti.

In tutti i modelli, inoltre, morbidi elastici di sostegno, con cuciture piatte extra soft, cingono la vita senza stringere, mentre comodi tasselli realizzati in cotone assicurano il meglio in fatto di comfort.