La superficie 3D Bloom Star di FAP ceramiche

Il prodotto Bloom Star di FAP ceramiche è stato selezionato dall’Osservatorio permanente del Design ADI per la pubblicazione su ADI Design Index 2020. ADI Design Index è la pubblicazione annuale dell’Associazione per il Disegno Industriale che raccoglie il miglior design messo in produzione, selezionato da una commissione di esperti, designer, critici, storici e giornalisti specializzati.

Un primo importante traguardo in quanto la guida raccoglie i prodotti preselezionati per il Premio Compasso d’Oro ADI 2022 – il più prestigioso riconoscimento della qualità produttiva e progettuale del design italiano. Ogni anno, inoltre, ADI segnala tre dei prodotti più significativi presenti nella Design Index che possono concorrere al Premio per l’Innovazione patrocinato dalla Presidenza della Repubblica. L’articolo candidato Bloom Star di FAP ceramiche si distingue per la sperimentazione artigianale e per l’approccio creativo alla progettazione che nasce dalla profonda ricerca da sempre portata avanti con passione dall’azienda.

Bloom Star è la più grande piastrella da rivestimento in pasta bianca con struttura tridimensionale firmata FAP ceramiche. L’inedito formato 80×160 cm conferisce continuità visiva allo spazio e disegna pareti con grafiche sorprendenti e soprattutto il minor numero di fughe possibili. Proprio perché ricavata in pasta bianca, la lastra Bloom Star 80×160 cm è leggera, facile da tagliare e forare e, non meno importante, di facile movimentazione. Ispirata a lavorazioni artigianali, Bloom Star rivela pareti preziose e allo stesso tempo intime, all’insegna del contrasto luce-ombra, in cui il grande formato ne accentua la piacevole illusione, i chiaroscuri e la rifrazione della luce.

La presenza sull’ADI Design Index 2020 di Bloom Star è un attestato di valore per FAP ceramiche che conferma la sua attitudine alla ricerca progettuale tesa a valorizzare il connubio tra patrimonio della tradizione ceramica e design contemporaneo.

