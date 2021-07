Il giardino spa di 30mila mq dell’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat

Pubblicità

Armonia ed eleganza accolgono gli ospiti all’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat, in Valle Aurina, Alto Adige. Circondato dai suggestivi panorami alpini, l’hotel 5 stelle si propone come luogo dove poter rinvigorire corpo, mente e spirito con l’energia di un ambiente naturale incontaminato. Lusso e comfort permeano ogni ambiente interno ed esterno e il giardino spa di 30mila mq regala momenti di profondo relax a contatto con la natura nella completa quiete e nella privacy. A San Giovanni in Valle Aurina l’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat è il 5 stelle superiore che permette agli ospiti di godere di un soggiorno all’insegna del lusso e del benessere. L’hotel fa parte dei Best Alpine Wellness Hotels, gruppo di alberghi che si contraddistinguono per l’ospitalità di prima classe. Tra gli highlights della struttura il giardino spa di 30mila metri quadrati, un’oasi di benessere esclusivo sotto il sole dell’Alto Adige.

Immerso nel paesaggio incontaminato della Valle Aurina, il giardino spa presenta la natura nella sua totale bellezza. Un’oasi di verde in cui rilassarsi e di cui godere tutto l’anno, tra isole di relax e percorsi, che regalano all’ospite profumi seducenti e piacevoli soste all’ombra. Il giardino delle erbe, zona in cui vengono coltivate piante ed erbe utilizzate per la preparazione dei piatti della cucina dello Chef Rosario Titone, si dispone attorno ad un grande albero, diventando il luogo ideale per le lezioni di yoga. Ricco di siepi, che separano un’area dall’altra garantendo ad ogni ospite la propria privacy, il giardino spa offre un’ampia piscina scoperta e una vasca idromassaggio, ideali per rinfrescarsi e rilassarsi tra un bagno di sole e l’altro.

Il giardino spa si estende dal retro della struttura fino ad arrivare a guardare l’ingresso dell’hotel con il suggestivo giardino delle rose, luogo in cui il resort organizza una volta alla settimana aperitivi all’aperto con show cooking. Affacciata sul giardino spa anche la brasserie dell’hotel, che invita così gli ospiti a godere in ogni momento delle migliori proposte culinarie dell’Alpenpalace. Dietro alla vegetazione, che separa questa lussuosa oasi di verde dalla natura incontaminata, scorre il torrente Aurino, il cui “rumore” contribuisce a creare il sottofondo perfetto per distendersi e rilassarsi profondamente

L’Alpenpalace promette un soggiorno indimenticabile e un’esperienza wellness esclusiva da vivere sia all’interno del resort che all’esterno, immersi nella natura e sotto il sole dell’Alto Adige. L’eccellenza del servizio trasforma ogni momento in un’esperienza coinvolgente per tutti e cinque i sensi. Un incontro autentico e discreto che rende l’Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat il luogo perfetto per una vacanza di lusso in Valle Aurina.