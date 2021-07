Vilhelm Parfumerie apre la sua prima boutique a Parigi 

Pubblicità

Più che un marchio di fragranze, Vilhelm Parfumerie si rivela un’antologia olfattiva. Profumi avvincenti come Morning Chess e Dear Polly, Room Service e Black Citrus, emergono dall’immaginazione di Jan Vilhelm Ahlgren, creatore e fondatore di Vilhelm Parfumerie, per avvolgere delicatamente la pelle e provocare un’emozione. Le iconiche bottiglie, tutte rigorosamente identiche e ispirate alle linee Art Déco, sono impreziosite da un’etichetta giallo zafferano.

Vilhelm Parfumerie annuncia l’apertura della sua prima boutique, nel cuore di Parigi. “Questa è la prima volta che possiamo immergerci completamente nell’universo senza tempo di Vilhelm Parfumerie. È un tributo all’Art Déco, ma con un tocco contemporaneo» – Jan Vilhelm Ahlgren.

La prima boutique Vilhelm Parfumerie è esattamente come il suo creatore: elegante e senza tempo. La boutique apre le sue porte nel giugno 2021 al 58 di rue Pierre Charron nell’8° arrondissement di Parigi. Il quartiere, noto anche come il Triangolo d’Oro di Parigi, sta vivendo una vera rinascita con l’arrivo di marchi nuovi, giovani e contemporanei.

Dietro una facciata sobria, l’universo Vilhelm Parfumerie si dispiega in un ambiente elegante e moderno progettato da Jan Vilhelm Ahlgren e dall’architetto francese Brieuc Larsonneur. La boutique racchiude in sé tutti gli elementi che rendono l’atmosfera di Vilhelm Parfumerie così unica: un sottile equilibrio di linee Art Déco e Bauhaus, reinventate attraverso materiali futuristici e lussuosi. I pannelli a parete avvolti in pelle vegana giallo zafferano – il colore caldo caratteristico del marchio – si stagliano contro la freddezza delle nicchie in alluminio anodizzato. Il pavimento in acciaio inossidabile spazzolato, disposto come un antico parquet di Versailles, contrasta con lo spessa moquette serica tessuta da Pinton nella loro fabbrica di Aubusson. Le vetrinette spiccatamente ispirate agli anni ’20, prodotte a Parigi da Ateliers Artigo, con gambe a punta cromate e piano in marmo di Carrara sottolineano la delicatezza delle fragranze.

Evocando l’atmosfera di una gioielleria contemporanea, un imponente lampadario dona un ultimo tocco di brillantezza allo spazio. L’imponente installazione luminosa, del peso di quasi una tonnellata, è composta da 756 boccette di profumo di recupero sapientemente appese al soffitto ed emana un morbido bagliore. E infine, a fine anno, verrà aperta un’area VIP, nel seminterrato, per vivere la vera esperienza Vilhelm. Ispirato agli anni ’70, il design incorpora perfettamente tutti i codici iconici del marchio.

1 di 3

vilhelmparfumerie.com