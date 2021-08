Fusion by Arbi Arredobagno

Pubblicità

Arbi Arredobagno – azienda sinonimo di competenza progettuale e affidabilità che, all’elevata capacità produttiva unisce una particolare attenzione allo stile e al design – offre diverse proposte in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di gusto o praticità e di organizzare al meglio ogni stanza da bagno. Durante la fase di progettazione la gestione dello spazio e delle necessità pratiche diventano variabili fondamentali che non devono far trascurare l’aspetto estetico.

Il programma Fusion di Arbi Arredobagno propone soluzioni funzionali e all’avanguardia, in grado di integrarsi alla perfezione in qualsiasi ambiente. Le linee curve delle basi, che rappresentano il segno caratteristico di Fusion, si affiancano alla rigida geometria delle colonne e dei vani a giorno, creando composizioni dai volumi delicati, in grado di interpretare diversi stili e personalità grazie all’ampia varietà di tonalità ed essenze disponibili.

Dal punto di vista stilistico, l’elevata personalizzazione è, infatti, garantita dalla possibilità di scegliere tra finiture in Rovere – dalle tonalità più neutre a quelle più decise – melanimici termostrutturati che riprendono la matericità del legno oppure finiture laccate – lucido, opaco o velvet – disponibili in ben 51 alternative cromatiche.

L’accostamento tra il Rovere Essenza e la finitura laccato Tè verde opaco dona un’allure di grande fascino alla composizione Fusion #33 costituita dal mobile sospeso con elemento a giorno abbinato al piano top con lavabo integrato Joker in mineralguss e alle specchiere Fancy.

Estetica, attenzione al dettaglio e qualità sono i valori che guidano da sempre Arbi nella continua ricerca di un design innovativo, dando la possibilità a chiunque di portare nella propria quotidianità arredi originali e totalmente made in Italy.

www.arbiarredobagno.it