Vacanze in sicurezza al Centro Tao – Park Hotel Imperial

Il Park Hotel Imperial*****L e il Centro Tao di Limone sul Garda, stanno lavorando da mesi per garantire a tutti i propri clienti un soggiorno sicuro, da dedicare alla propria salute e in assoluto relax. Per questo la struttura non solo è molto attenta al rispetto delle normative previste ma garantisce ulteriori misure per permettere a tutti di godersi un soggiorno spensierato e rigenerante.

Il Park Hotel Imperial*****L dispone di 65 camere che comprendono 32 Prestige e 33 Suite. Tutte le stanze accolgono i propri ospiti con il morbido abbraccio nei toni dell’avorio, colore utilizzato sia per il prezioso tessuto tesato alle pareti, sia per gli arredi di legno laccato, realizzati su disegno. I clienti possono scegliere se utilizzare la piccola zona wellness, con piscina coperta, zona relax, idromassaggio, sauna finlandese, bagno turco, aromarium e docce tropicali, oppure provare la bellissima esperienza nella nuova SPA, concedendosi ai benefici del percorso benessere che prevede Soft Sauna, Steam Bath, Finnish Sauna, Vertical Kneipp e Ice Fall, oltre a un’ampia e calda zona relax, affacciata su un giardino fiorito.

La SPA, costruita utilizzando prevalentemente materiali locali, si sviluppa su un area di circa 2.000 mq e affaccia su un rigoglioso giardino, sulla piscina esterna e su un’ampia vasca idromassaggio riscaldata, sempre esterna.Il Centro Tao è un presidio medico e, quindi, al suo interno ha una Direzione Sanitaria che coordina l’adozione di misure atte a garantire la salute di tutti.La salute del resto è l’elemento cardine intorno al quale lavora da oltre 30 anni il Centro Tao, con i programmi volti anche a rinforzare le difese immunitarie in ogni stagione.

Ne è un esempio il Tao Salute (7 giorni) creato per chi vuole prendersi cura del proprio corpo e della propria mente rilassandosi, tonificandosi, dimagrendo ed eliminando le tossine con un metodo che fonde la moderna scienza della nutrizione con i rimedi millenari della medicina tradizionale cinese come l’agopuntura, la riflessologia plantare, il massaggio dei meridiani, la floriterapia, la coppettazione dei punti Shu del dorso, il massaggio tuinà

Questo programma è ideale per chi desidera iniziare un percorso nutrizionale detossinante e/o dimagrante e apprendere un metodo pratico e interattivo di nutrizione sana ed equilibrata. Il pacchetto Tao Salute 7 giorni può essere integrato a piacimento attingendo dall’elenco dei trattamenti Tao Extra di Bellezza Tao e Medicina Tao.

Il Tao Minicura (3 giorni) è nato come soluzione per coloro che, per mancanza di tempo, non hanno la possibilità di ritagliarsi un’intera settimana Tao. Concentrando i trattamenti e le terapie, in soli 3 giorni, si è ottenuto un programma essenziale ed efficace, ideale sia come richiamo benessere, per chi ha già fatto la Settimana Tao, e sia come prima esperienza per chi entra nel mondo Tao e vuole coglierne l’essenza. Anche il pacchetto Tao Minicura 3 giorni può essere integrato con trattamenti Tao Extra di Bellezza Tao e Medicina Tao.

www.parkhotelimperial.it e www.centrotao.it.